Nijeryalı futbolcuların havalimanındaki bitkin halleri dünya gündemine oturdu .[X]

LİBYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Nijerya Milli Takımı'nın Libya'daki bir havalimanında mahsur kalması dünya gündemine otururken Libya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldu;

"1- Libya'da oynanacak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri öncesi Nijerya Milli Takımı'nın uçağının güzergahının değiştirilmesine ilişkin son günlerde çıkan haberlerden derin endişe duyuyoruz.

2- Yaşanan olumsuzluklardan dolayı üzgünüz ancak bu tür olayların rutin hava trafik kontrol protokolleri, güvenlik kontrolleri veya uluslararası hava yolculuğunu etkileyen lojistik zorluklar nedeniyle meydana gelebileceğini belirtmek isteriz.

3- Bunlar tüm dünyadaki havalimanlarında standart prosedürlerdir ve talihsiz olsa da gecikmeler veya rota değişiklikleri nadir değildir. Nijeryalı meslektaşlarımıza en derin saygıyı duyuyoruz ve uçuşlarının rotasının değiştirilmesinin kasıtlı olmadığı konusunda onları temin etmek istiyoruz.

4- Libya güvenlik ekiplerini veya Libya Futbol Federasyonu'nu bu olayı kasıtlı olarak düzenlemekle suçlamak için hiçbir neden yoktur. Bu tür eylemler değerlerimiz ve ilkelerimizle uyuşmamaktadır.

5- Bu durumda herhangi bir kötü niyet veya sabotaj iddiasını kesinlikle reddediyoruz. Geçtiğimiz hafta Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin üçüncü maçı için Nijerya'ya gelen A Milli Takımımızın önemli zorluklarla karşılaştığını vurgulamak önemlidir.

6- Karşılaştığımız zorluklara rağmen, Nijeryalı yetkililerin dürüstlüğünü sorgulamadık veya kamuoyuna suçlamalarda bulunmadık. Futbol, özünde ulusları birleştirir ve hem sahada hem de saha dışında adalet ve karşılıklı saygı ruhunu korumaya kararlıyız.

7- Libya'da misafirperverliğimiz ve misafirperver doğamızla gurur duyuyoruz. Afrikalı kardeşlerimiz ve diğer uluslararası delegasyonlar da dahil olmak üzere tüm ziyaret eden ekiplere hak ettikleri saygı ve onurla davranmayı her zaman önceliklendirdik.

8- Bu etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onurdur ve tüm takımların misafirlerimiz olarak kendilerini güvende ve saygın hissetmelerini sağlamak için çabalıyoruz. Eşitlik ve misafirperverliğe olan bu bağlılık, kültürümüzün ve geleneğimizin temel bir yönüdür."