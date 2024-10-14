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Osayi Samuel paylaştı Osimhen'den tepki geldi! Nijerya kararını verdi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi Samuel, milli maç için gittikleri Libya'da takım arkadaşlarıyla beraber mahsur kaldı. Osayi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından duyulan olay için Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de tepki gösterdi. Nijerya Milli Takımı maç hakkındaki kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 19:17
Osayi Samuel paylaştı Osimhen’den tepki geldi! Nijerya kararını verdi

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Ülkesinin A Milli Futbol Takımı ile birlikte Africa Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Libya'ya giden Osayi Samuel'den taraftarları telaşlandıracak bir haber geldi.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'da karşılaşmaya çıkmadan ülkesine geri döndü.

Osayi Samuel'in paylaşımı. (INSTAGRAM)Osayi Samuel'in paylaşımı. (INSTAGRAM)
15 SAATTİR SIKIŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Osayi Samuel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da bir havalimanında hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan 15 saattir sıkışmış durumdayız."

Ayrıca havalimanı görevlileri tarafından kötü muamele gören takımın moral olarak da çok kötü bir durumda oldukları aktarılıyor.

Osimhen de yaşananlara tepki gösterdi. (AFP)Osimhen de yaşananlara tepki gösterdi. (AFP)
OSIMHEN'DEN TEPKİ

Ülkemizde forma giyen bir diğer Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nijerya Milli Takımı'na desteğini belirtti.

Osimhen ayrıca "CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu anlamsız ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Osayi Samuel paylaştı Osimhen’den tepki geldi! Nijerya kararını verdi

Nijeryalı futbolcuların havalimanındaki bitkin halleri dünya gündemine oturdu .[X]Nijeryalı futbolcuların havalimanındaki bitkin halleri dünya gündemine oturdu .[X]

LİBYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Nijerya Milli Takımı'nın Libya'daki bir havalimanında mahsur kalması dünya gündemine otururken Libya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldu;

"1- Libya'da oynanacak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri öncesi Nijerya Milli Takımı'nın uçağının güzergahının değiştirilmesine ilişkin son günlerde çıkan haberlerden derin endişe duyuyoruz.

2- Yaşanan olumsuzluklardan dolayı üzgünüz ancak bu tür olayların rutin hava trafik kontrol protokolleri, güvenlik kontrolleri veya uluslararası hava yolculuğunu etkileyen lojistik zorluklar nedeniyle meydana gelebileceğini belirtmek isteriz.

3- Bunlar tüm dünyadaki havalimanlarında standart prosedürlerdir ve talihsiz olsa da gecikmeler veya rota değişiklikleri nadir değildir. Nijeryalı meslektaşlarımıza en derin saygıyı duyuyoruz ve uçuşlarının rotasının değiştirilmesinin kasıtlı olmadığı konusunda onları temin etmek istiyoruz.

4- Libya güvenlik ekiplerini veya Libya Futbol Federasyonu'nu bu olayı kasıtlı olarak düzenlemekle suçlamak için hiçbir neden yoktur. Bu tür eylemler değerlerimiz ve ilkelerimizle uyuşmamaktadır.

5- Bu durumda herhangi bir kötü niyet veya sabotaj iddiasını kesinlikle reddediyoruz. Geçtiğimiz hafta Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin üçüncü maçı için Nijerya'ya gelen A Milli Takımımızın önemli zorluklarla karşılaştığını vurgulamak önemlidir.

6- Karşılaştığımız zorluklara rağmen, Nijeryalı yetkililerin dürüstlüğünü sorgulamadık veya kamuoyuna suçlamalarda bulunmadık. Futbol, özünde ulusları birleştirir ve hem sahada hem de saha dışında adalet ve karşılıklı saygı ruhunu korumaya kararlıyız.

7- Libya'da misafirperverliğimiz ve misafirperver doğamızla gurur duyuyoruz. Afrikalı kardeşlerimiz ve diğer uluslararası delegasyonlar da dahil olmak üzere tüm ziyaret eden ekiplere hak ettikleri saygı ve onurla davranmayı her zaman önceliklendirdik.

8- Bu etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onurdur ve tüm takımların misafirlerimiz olarak kendilerini güvende ve saygın hissetmelerini sağlamak için çabalıyoruz. Eşitlik ve misafirperverliğe olan bu bağlılık, kültürümüzün ve geleneğimizin temel bir yönüdür."

Libya Habe Ajansı Nijerya kafilesinin ülkeden ayrıldığını duyurdu. [LANA}Libya Habe Ajansı Nijerya kafilesinin ülkeden ayrıldığını duyurdu. [LANA}

NİJERYA LİBYA'DAN AYRILDI

Libya resmi ajansı LANA'nın haberinde, Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında yarın Bingazi'de Libya Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmadan çekildiği belirtildi.

Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönmek üzere Ibrık Havalimanı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

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