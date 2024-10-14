Bizim Çocuklar inançlı: Kaleci bizi izlememiş!

İrfan Can Kahveci attığı harika golle yine görevini yaptı. [AA]
"İNANÇLI BİR TAKIM VARDI"
Milli takımımızın ilk golünü atarak çilingir rolünü Karadağ maçı sonrası İzlanda'da da gösteren İrfan Can Kahveci, "Zor bir yolculuk, sıkıntılı bir zemin ama bizim genlerimizde var bu, bir ilki başardık. Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de, 1-0 olunca da inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık. İki maçta da gol atmak muhteşemdi. Bunu göstermeye ihtiyacım vardı. Çok mutluyum. Hakan'a belki bizim nazarımız değdi ama orada kaydığında da olabilir dedim.
Bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldü ama önemli olmadığını söyledim. İkinci penaltıyı attı. Bugün kazandık. En önemlisi buydu. Geçen maç kolay bir gol demiştim, bugün de zoru denemek istedim. Kaleci bizi izlememiş diyebilirim. Kerem, uzağa çok iyi vurur. Ben, yakına iyi vururum. Biz maçtan önce analizini yapıyoruz. Kerem de maçtan sonra, "Hangisi daha güzel?" dedi. Benimki daha önemli, onunki daha güzel diyebilirim. "Çok gurur duyuyorum takımla, inançlı bir takım vardı. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Arda Güler milli takım adına 3. golü kaydetti. [AA]
"DAHA BÜYÜK BİR MOTİVASYON YOK"
Millilerin üçüncü golünü atarak zafer perdesini aralayan Arda Güler ise "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok. O dakikada o baskıyı yapmak inanılmaz değerli, ona borçluyum.
Gol atıp katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları mutlu etmeye çalışacağız bugünkü gibi" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu İzlanda'ya nefis bir gol attı [AFP]
"YAKIŞMAYAN GEÇMİŞİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORDUK"
İzlanda karşısında bugüne kada alınamayan galibiyetin kendileri adına yakışmayan bir durum olduğunu ifade eden Kerem Aktürkoğlu; "Gerçekten çok zor bir atmosfer, hava ve zemin. Ama tarih yazmak istiyorduk. 7 maçta galiba 6 mağlubiyet 1 beraberliğimiz vardı. Bizi yakışmayan bir geçmiş, bunu değiştirmek istiyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık. Bugün oynamak çok istedik.
Maçın oynanıp oynanmayacağı yönünde tartışmalar oldu ama oynanmayacak diye stres oldu. Biz oynamak istiyorduk. Karadağ maçından sonra bu maçta da galibiyet alıp rahatlamak istiyorduk. Maçın başın sonuna kadar çevireceğimize inanıyorduk. Bunun konuşmasını da yaptık. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Hep birlikte başarılmış bir galibiyet. Çok güzel bir ortamımız var. Taraftarın bize destek olduğunu hissettiğimiz anda daha güzel oynuyoruz, bugün de onu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Ülkemize armağan olsun bir galibiyet." diye konuştu.