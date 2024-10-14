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Bizim Çocuklar inançlı: Kaleci bizi izlememiş!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 4. karşılaşmasında İzlanda ile kozlarını paylaştı. Bizim Çocuklar rakibini deplasmanda 4-2 yenerek ilk defa deplasmanda kazanma başrısı gösterdi. Maçın ardından konuşan yıldız futbolcular, iddialı açıklamalarda bulunurken İrfan Can Kahveci ise; "Kaleci bizi izlememiş" dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 01:52 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 01:52
Bizim Çocuklar inançlı: Kaleci bizi izlememiş!

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Avrupa Şampiyonası sonrasında Ulusla B Ligi'nde mücadele eden milli takımımız, Galler karşısında aldığı beraberlik sonrası üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Liderliği sağlamlaştırmamızı sağlayan golleri İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadelenin ardından millilerimiz açıklamalarda bulundu.

Kenan Yuldız mücadelesiyle tam not aldı. [AA]Kenan Yuldız mücadelesiyle tam not aldı. [AA]

KENAN YILDIZ: ÇOK GURURLUYUM"

Türkçe konuşamamasının üzüntüsünü dile getiren ve maçtan dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade eden Kenan Yıldız; "Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı koyduk ve takımımla gurur duyuyorum. Sadece bunu söylemek istiyorum, çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum, devam ediyoruz böyle." dedi.

Hakan Çalhanoğlu 1 penaltıdan faydalanamadı [AA]Hakan Çalhanoğlu 1 penaltıdan faydalanamadı [AA]

"SORUMLULUK ALMAK İSTEDİM"

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, penaltılarda hızını ayarlayıp topa geldiğini ancak bu kez kaydığını belirterek; "Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak isemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok o yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim. "Zordu bizim için, zor şartlarda güzel bir performans sergiledik. Herkes çok iyiydi.

Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi. Kazanacağımızdan emindim. Oyunun başlangıcında belliydi, çok istedik, bir ilki yapmak istedik. Bizim için güzel oldu. Geri dönüşümüz güzel olacak. En önemlisi de bu." ifadelerini kullandı. Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum, kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Bizim Çocuklar inançlı: Kaleci bizi izlememiş!

İrfan Can Kahveci attığı harika golle yine görevini yaptı. [AA]İrfan Can Kahveci attığı harika golle yine görevini yaptı. [AA]

"İNANÇLI BİR TAKIM VARDI"

Milli takımımızın ilk golünü atarak çilingir rolünü Karadağ maçı sonrası İzlanda'da da gösteren İrfan Can Kahveci, "Zor bir yolculuk, sıkıntılı bir zemin ama bizim genlerimizde var bu, bir ilki başardık. Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de, 1-0 olunca da inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık. İki maçta da gol atmak muhteşemdi. Bunu göstermeye ihtiyacım vardı. Çok mutluyum. Hakan'a belki bizim nazarımız değdi ama orada kaydığında da olabilir dedim.

Bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldü ama önemli olmadığını söyledim. İkinci penaltıyı attı. Bugün kazandık. En önemlisi buydu. Geçen maç kolay bir gol demiştim, bugün de zoru denemek istedim. Kaleci bizi izlememiş diyebilirim. Kerem, uzağa çok iyi vurur. Ben, yakına iyi vururum. Biz maçtan önce analizini yapıyoruz. Kerem de maçtan sonra, "Hangisi daha güzel?" dedi. Benimki daha önemli, onunki daha güzel diyebilirim. "Çok gurur duyuyorum takımla, inançlı bir takım vardı. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Güler milli takım adına 3. golü kaydetti. [AA]Arda Güler milli takım adına 3. golü kaydetti. [AA]

"DAHA BÜYÜK BİR MOTİVASYON YOK"

Millilerin üçüncü golünü atarak zafer perdesini aralayan Arda Güler ise "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok. O dakikada o baskıyı yapmak inanılmaz değerli, ona borçluyum.

Gol atıp katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları mutlu etmeye çalışacağız bugünkü gibi" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu İzlanda'ya nefis bir gol attı [AFP]Kerem Aktürkoğlu İzlanda'ya nefis bir gol attı [AFP]

"YAKIŞMAYAN GEÇMİŞİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORDUK"

İzlanda karşısında bugüne kada alınamayan galibiyetin kendileri adına yakışmayan bir durum olduğunu ifade eden Kerem Aktürkoğlu; "Gerçekten çok zor bir atmosfer, hava ve zemin. Ama tarih yazmak istiyorduk. 7 maçta galiba 6 mağlubiyet 1 beraberliğimiz vardı. Bizi yakışmayan bir geçmiş, bunu değiştirmek istiyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık. Bugün oynamak çok istedik.

Maçın oynanıp oynanmayacağı yönünde tartışmalar oldu ama oynanmayacak diye stres oldu. Biz oynamak istiyorduk. Karadağ maçından sonra bu maçta da galibiyet alıp rahatlamak istiyorduk. Maçın başın sonuna kadar çevireceğimize inanıyorduk. Bunun konuşmasını da yaptık. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Hep birlikte başarılmış bir galibiyet. Çok güzel bir ortamımız var. Taraftarın bize destek olduğunu hissettiğimiz anda daha güzel oynuyoruz, bugün de onu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Ülkemize armağan olsun bir galibiyet." diye konuştu.

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