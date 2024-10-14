Bizim Çocuklar inançlı: Kaleci bizi izlememiş!

Türkçe konuşamamasının üzüntüsünü dile getiren ve maçtan dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade eden Kenan Yıldız; "Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı koyduk ve takımımla gurur duyuyorum. Sadece bunu söylemek istiyorum, çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum, devam ediyoruz böyle." dedi.

Hakan Çalhanoğlu 1 penaltıdan faydalanamadı [AA]

"SORUMLULUK ALMAK İSTEDİM"

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, penaltılarda hızını ayarlayıp topa geldiğini ancak bu kez kaydığını belirterek; "Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak isemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok o yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim. "Zordu bizim için, zor şartlarda güzel bir performans sergiledik. Herkes çok iyiydi.

Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi. Kazanacağımızdan emindim. Oyunun başlangıcında belliydi, çok istedik, bir ilki yapmak istedik. Bizim için güzel oldu. Geri dönüşümüz güzel olacak. En önemlisi de bu." ifadelerini kullandı. Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum, kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.