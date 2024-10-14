Montella İzlanda maçı 11’ini belirledi! Sürpriz forvet kararı

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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 4. maçında bu gece İzlanda'nın rakibi olacak. İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve lider konumda bulunan millilerimizde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılıp A Ligi'ne yükselmek için büyük bir avantaj yakalamak.

Türkiye son maçta Karadağ'ı 1-0 yendi. (AA)

ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU



Türkiye, Karadağ galibiyetinin ardından puanını 7'ye yükseltti ve grup birinciliği için önemli bir adım attı. A Milli Takım'ın rakibi İzlanda ise grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan topladı.



Grupta güncel puan durumu şu şekilde;



1- TÜRKİYE 7 PUAN



2- Galler 5 puan



3- İzlanda 4 puan



4- Karadağ 0 puan