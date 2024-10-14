Montella İzlanda maçı 11’ini belirledi! Sürpriz forvet kararı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 4. maçında bu gece İzlanda'nın rakibi olacak.
İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve lider konumda bulunan millilerimizde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılıp A Ligi'ne yükselmek için büyük bir avantaj yakalamak.
Türkiye son maçta Karadağ'ı 1-0 yendi. (AA)
ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU
Türkiye, Karadağ galibiyetinin ardından puanını 7'ye yükseltti ve grup birinciliği için önemli bir adım attı. A Milli Takım'ın rakibi İzlanda ise grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan topladı.
Grupta güncel puan durumu şu şekilde;
1- TÜRKİYE 7 PUAN
2- Galler 5 puan
3- İzlanda 4 puan
4- Karadağ 0 puan
Türkiye lider olursa A Ligi'ne yükselecek. (AA)
LİDERLER ÜST LİGE ÇIKACAK!
UEFA Uluslar Ligi'nde B, C ve D Grubunu birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan bir üst lige yükselecek.
Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden milliler, ilk maçında Galler ile golsüz berabere kalırken ardından İzlanda'yı 3-1 ve Karadağ'ı 1-0'la geçti.
A Milli Takım Pazartesi günü oynayacağı İzlanda karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak grup birinciliği için önemli bir adım atmak istiyor.