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Montella İzlanda maçı 11'ini belirledi! Sürpriz forvet kararı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 4. maçında bu gece İzlanda'nın rakibi olacak. İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve lider konumda bulunan millilerimizde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılıp A Ligi'ne yükselmek için büyük bir avantaj yakalamak. Zorlu maç öncesinde Montella sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte maça dair tüm detaylar ve Türkiye'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:27
Montella İzlanda maçı 11’ini belirledi! Sürpriz forvet kararı

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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 4. maçında bu gece İzlanda'nın rakibi olacak.

İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve lider konumda bulunan millilerimizde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılıp A Ligi'ne yükselmek için büyük bir avantaj yakalamak.

Türkiye son maçta Karadağ'ı 1-0 yendi. (AA)Türkiye son maçta Karadağ'ı 1-0 yendi. (AA)
ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

Türkiye, Karadağ galibiyetinin ardından puanını 7'ye yükseltti ve grup birinciliği için önemli bir adım attı. A Milli Takım'ın rakibi İzlanda ise grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan topladı.

Grupta güncel puan durumu şu şekilde;

1- TÜRKİYE 7 PUAN

2- Galler 5 puan

3- İzlanda 4 puan

4- Karadağ 0 puan

Türkiye lider olursa A Ligi'ne yükselecek. (AA)Türkiye lider olursa A Ligi'ne yükselecek. (AA)
LİDERLER ÜST LİGE ÇIKACAK!

UEFA Uluslar Ligi'nde B, C ve D Grubunu birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan bir üst lige yükselecek.

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden milliler, ilk maçında Galler ile golsüz berabere kalırken ardından İzlanda'yı 3-1 ve Karadağ'ı 1-0'la geçti.

A Milli Takım Pazartesi günü oynayacağı İzlanda karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak grup birinciliği için önemli bir adım atmak istiyor.

Montella İzlanda maçı 11’ini belirledi! Sürpriz forvet kararı

Türkiye, İzlanda'yı yenerse ilk 2 sırayı garantileyecek. (AA)Türkiye, İzlanda'yı yenerse ilk 2 sırayı garantileyecek. (AA)
MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK

Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Arda Güler'in Karadağ maçında attığı çalım büyük beğeni topladı. (AA)Arda Güler'in Karadağ maçında attığı çalım büyük beğeni topladı. (AA)
İZLANDA'DA SON DURUM

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Türkiye, kasım ayında oynayacağı Galler ve Karadağ maçlarıyla B Ligi'ni tamamlayacak. (AA)Türkiye, kasım ayında oynayacağı Galler ve Karadağ maçlarıyla B Ligi'ni tamamlayacak. (AA)
MUHTEMEL 11

Türkiye'nin İzlanda karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ.

Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Liginde Karadağı 1-0 yendi!Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Liginde Karadağı 1-0 yendi!
Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi'nde Karadağ'ı 1-0 yendi!

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