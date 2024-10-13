Hakim Ziyech eski takımına mı dönecek? Fitili ateşleyen transfer

Hakim Ziyech Ajax ile adını dünya futboluna duyurmuştu. [REUTERS]

ESKİ TAKIMINDA DİKKAT ÇEKEN HAMLE!

Ajax son 2 sezonda gösterdiği performansla rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak bu sene nispeten daha derli toplu bir görüntü içerisinde. Buna rağmen eksik maçlarını da kazandığı takdirde PSV'nin 5 puan gerisinde olacak.

Amsterdam temsilcisi eğer söz konusu karşılaşmaları kazanabilirse oluşacak olumlu havayı transferle daha da çekici hale getirebilir. Zira sezon başında Davy Klaassen hamlesi yapılmıştı. Eski oyuncuların bir araya gelmesi taraftarı da sevindirecek gibi gözüküyor. Ayrıca Jordan Henderson'un da ayrılık ihtimalinin konuşulması yeni arayışın da başlamasına neden olabilir.

Oyunda akıl ortaya koyabilecek bir isme ihtiyaç duyacak Francesco Farioli'nin birçok mevkide oynatabileceği Ziyech hakkındaki düşüncesi transferde rol oynayacak.

Ziyech daha önce Amsterdam temsilcisiyle 165 karşılaşmada 49 gol atıp 81 asist yapmıştı.