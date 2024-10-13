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Hakim Ziyech eski takımına mı dönecek? Fitili ateşleyen transfer

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ocak ayında kadrosunu güçlendirebilmek adına kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, listesindeki isimler için girişimlerine devre arasına doğru hız verecek. Diğer yandan Teknik Direktör Okan Buruk da ayrılmasını istediği oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Gündemdeki isimlerden biri de Hakim Ziyech. Faslı yıldızın eski kulübüne dönme ihtimali doğdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:05 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:05
Hakim Ziyech eski takımına mı dönecek? Fitili ateşleyen transfer

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Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı göğsüne takmak ve rakipleri ile arasındaki farkı açmak isteyen Galatasaray'da yeni transferlerin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Sarı kırmızılı ekibin kadrosuna katılması adına yabancı kontenjanını eritmesi gerekiyor. Takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında Hakim Ziyech de bulunuyor. Deneyimli 10 numaranın henüz beklentileri karşılayamaması ocak ayındaki ayrılığı mümkün kılıyor.

Hakim Ziyech sakatlığını atlattıktan sonra antrenmanlara başladı. [AA]Hakim Ziyech sakatlığını atlattıktan sonra antrenmanlara başladı. [AA]

TABELAYA ETKİ EDEMEDİ

Geçen sezon Chelsea'dan bonservis bedeli ödenmeden kiralanan ve yapılan anlaşma gereği tapusu da bedava alınabilen Hakim Ziyech ile işler şu ana kadar beklendiği gitmedi.

Yeni dönemde 4 karşılaşmada 237 dakika oynayabilen Faslı yıldız, skor katkısında bulunmayı başaramadı.

Hakim Ziyech PAOK karşılaşmasını tribünde takip etmişti. [AA]Hakim Ziyech PAOK karşılaşmasını tribünde takip etmişti. [AA]

GELECEĞİ MERAK KONUSU

İlk döneminde de sıkça tartışılan ancak şampiyonluk yolunda ikinci devredeki katkısıyla ön plana çıkan 31 yaşındaki 10 numara ile Arap takımlarının ilgilendiği öne sürülse de anlaşma gerçekleşmemişti.

Ancak bu kez durum farklı. Ziyech ile yollar ayrılabilir.

Hakim Ziyech eski takımına mı dönecek? Fitili ateşleyen transfer

Hakim Ziyech Ajax ile adını dünya futboluna duyurmuştu. [REUTERS]Hakim Ziyech Ajax ile adını dünya futboluna duyurmuştu. [REUTERS]

ESKİ TAKIMINDA DİKKAT ÇEKEN HAMLE!

Ajax son 2 sezonda gösterdiği performansla rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak bu sene nispeten daha derli toplu bir görüntü içerisinde. Buna rağmen eksik maçlarını da kazandığı takdirde PSV'nin 5 puan gerisinde olacak.

Amsterdam temsilcisi eğer söz konusu karşılaşmaları kazanabilirse oluşacak olumlu havayı transferle daha da çekici hale getirebilir. Zira sezon başında Davy Klaassen hamlesi yapılmıştı. Eski oyuncuların bir araya gelmesi taraftarı da sevindirecek gibi gözüküyor. Ayrıca Jordan Henderson'un da ayrılık ihtimalinin konuşulması yeni arayışın da başlamasına neden olabilir.

Oyunda akıl ortaya koyabilecek bir isme ihtiyaç duyacak Francesco Farioli'nin birçok mevkide oynatabileceği Ziyech hakkındaki düşüncesi transferde rol oynayacak.

Ziyech daha önce Amsterdam temsilcisiyle 165 karşılaşmada 49 gol atıp 81 asist yapmıştı.

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