Değişim sinyali verdi! Vincenzo Montella’dan İzlanda açıklaması

İtalyan çalıştırıcı, İzlanda karşısında kritik bir maça çıakcaklarını ifade ederek; ""Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum."" dedi.

Vincenzo Montella 17'inci karşılaşmasına İzlanda karşısında çıkacak. [AA]

"KARARIMIZI YARIN VERECEĞİZ"

Rotasyon yapıp yapmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Montella; "Ben de düşünüyorum. Düşündüğümden de daha az olabileceğini düşünüyorum. Son bir antrenmanımız var. Hemen hemen herkes toparladı. Son bir antrenman var. Yarın kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"İZLANDA FİZİKLİ BİR EKİP"

Rakip hakkındaki yorumlarını da ileten deneyimli antrenör; "Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle değiller." diye konuştu.

"ADAPTASYON HIZLI OLMAK ZORUNDA"

Karşılaşmanın oynanacağı zemin ve hava için konuşan 51 yaşındaki çalıştırıcı; ""Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor." dedi.

ATAKAN KARAZOR YORUMU

Kadroya dahil edilen Atakan Karazor ile soruya ise Montella; ""Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlı adapte olabileceğini biliyoruz. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük." yanıtın ıverdi.