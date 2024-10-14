Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama!

Sarı kırmızılı ekibin dünyaca ünlü bir diğer forveti Osimhen sorusunu da yanıtlayan Pino, "Okan Buruk onu aradı ve bu ihtimalin olduğunu söyledi, Mauro da hemen alın dedi. Araları çok iyi, şampiyon oyuncular bir arada gayet iyi geçinebilir." diye konuştu.

Mauro Icardi ve Victor Osimhen Süper Lig'de şampiyonluk için forvette rekabet ediyor. [AA]

"İTALYA'YI SEVİYOR"

Son olarak Arjantinli yıldızın Serie A'ya dönme ihtimalini yorumlayan Letterio Pino, "Hiçbir şey imkansız değil, İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte kim bilir. Ancak, bir ülkenin tamamının sevgisinden vazgeçmek zor çünkü o, diğer takımların taraftarları tarafından da seviliyor." açıklamasında bulundu.