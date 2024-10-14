Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama!

Son 2 sezonun aksine bu yıl durgun bir dönemden geçen ve sakatlık da yaşayan Mauro Icardi, Avrupa'nın yanı sıra ülkesi Arjantin'de de gündem.
Başarılı forvetin adı son günlerde River Plate ile anılıyordu. Icardi hakkında menajerlik şirketinden açıklama yapıldı.
Mauro Icardi Galatasaraylıların en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. [AA]
Galatasaray'da önce kiralık ardından da bonservisi alınarak forma giyen Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayı 3. sezonunda terletiyor. Tangocunun geleceği merak konusu. İlk 2 sezondaki gibi adı birçok transfer dedikodusuna karıştı.
Mauro Icardi'nin menajerlik ekibinin bir üyesi olan Letterio Pino, Arjantinli yıldız için çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi son 2 sezonda 2 şampiyonluk kazandı. [AA}
"TEKLİFLERİ DİNLEMEK İSTEMEDİ"
Tuttomercato'ya özel açıklamalarda bulunan Pino, Mauro Icardi'nin yanı sıra Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişine kadar birçok konuda konuştu.
Icardi'nin Galatasaray'da harika bir performans gösterdiğini belirten menajer, "Çok gol attı, asist yaptı. Taraftarlar onu seviyor ve o da Galatasaray'ı seviyor. Transfer söylentileri vardı ama o hiç dinlemek istemedi." ifadelerini kullandı.