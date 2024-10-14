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Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama!

Trendyol Süper Lig'de liderlik kolutğunda oturan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili gündem bir hayli hareketli. Sarı kırmızılı ekibin golcü futbolcusunun son günlerde adının River ile geçmesi üzerine menajerlik şirketinden açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:03
Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama!

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Son 2 sezonun aksine bu yıl durgun bir dönemden geçen ve sakatlık da yaşayan Mauro Icardi, Avrupa'nın yanı sıra ülkesi Arjantin'de de gündem.

Başarılı forvetin adı son günlerde River Plate ile anılıyordu. Icardi hakkında menajerlik şirketinden açıklama yapıldı.

Mauro Icardi Galatasaraylıların en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. [AA]Mauro Icardi Galatasaraylıların en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. [AA]

Galatasaray'da önce kiralık ardından da bonservisi alınarak forma giyen Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayı 3. sezonunda terletiyor. Tangocunun geleceği merak konusu. İlk 2 sezondaki gibi adı birçok transfer dedikodusuna karıştı.

Mauro Icardi'nin menajerlik ekibinin bir üyesi olan Letterio Pino, Arjantinli yıldız için çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi son 2 sezonda 2 şampiyonluk kazandı. [AA}Mauro Icardi son 2 sezonda 2 şampiyonluk kazandı. [AA}

"TEKLİFLERİ DİNLEMEK İSTEMEDİ"

Tuttomercato'ya özel açıklamalarda bulunan Pino, Mauro Icardi'nin yanı sıra Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişine kadar birçok konuda konuştu.

Icardi'nin Galatasaray'da harika bir performans gösterdiğini belirten menajer, "Çok gol attı, asist yaptı. Taraftarlar onu seviyor ve o da Galatasaray'ı seviyor. Transfer söylentileri vardı ama o hiç dinlemek istemedi." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama!

Victor Osimhen Mauro Icardi'nin gol sevinciyle taraftarları mest etmişti. [AA}Victor Osimhen Mauro Icardi'nin gol sevinciyle taraftarları mest etmişti. [AA}

"ICARDI HEMEN OSIMHEN'İ ALIN DEDİ"

Sarı kırmızılı ekibin dünyaca ünlü bir diğer forveti Osimhen sorusunu da yanıtlayan Pino, "Okan Buruk onu aradı ve bu ihtimalin olduğunu söyledi, Mauro da hemen alın dedi. Araları çok iyi, şampiyon oyuncular bir arada gayet iyi geçinebilir." diye konuştu.

Mauro Icardi ve Victor Osimhen Süper Lig'de şampiyonluk için forvette rekabet ediyor. [AA]Mauro Icardi ve Victor Osimhen Süper Lig'de şampiyonluk için forvette rekabet ediyor. [AA]

"İTALYA'YI SEVİYOR"

Son olarak Arjantinli yıldızın Serie A'ya dönme ihtimalini yorumlayan Letterio Pino, "Hiçbir şey imkansız değil, İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte kim bilir. Ancak, bir ülkenin tamamının sevgisinden vazgeçmek zor çünkü o, diğer takımların taraftarları tarafından da seviliyor." açıklamasında bulundu.

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