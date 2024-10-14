İzlanda Türkiye SONUCU: 2-4 | İzlanda Türkiye maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

Maçın ilk golü, henüz 3. dakikada İzlanda'dan Orri Oskarsson'un ayağından geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Ay Yıldızlılar, ikinci yarıda oyununu değiştirdi ve 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle eşitliği sağladı. Bu golün ardından 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şık vuruşu ile öne geçen Milliler, 88. dakikada genç yetenek Arda Güler'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru İzlanda'dan Andri Gudjohnsen'in golü ile fark bire inse de, 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol, galibiyeti perçinledi ve maç 4-2 Türkiye'nin üstünlüğü ile sona erdi.