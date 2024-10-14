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İzlanda Türkiye SONUCU: 2-4 | İzlanda Türkiye maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzlanda karşısında tarihi bir zafere imza attı. 3. dakikada Oskarsson'un golüyle geriye düşen millilerimiz, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle öne geçti. Maçın son anlarına doğru Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun katkılarıyla 4-2'lik galibiyetle sahadan ayrılan Türkiye, tarihinde ilk kez İzlanda'yı mağlup etti. İşte karşılaşmada yaşanan kritik anlar ve puan durumu...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 23:40 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 23:51
İzlanda Türkiye SONUCU: 2-4 | İzlanda Türkiye maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Oskarsson'un erken golüyle 1-0 geriye düşen Türkiye, ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-2'lik bir zaferle sahadan ayrıldı. Bu galibiyet, Türkiye'nin İzlanda karşısındaki ilk zaferi olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ 3. dakikada İzlanda öne geçti: Anderson'un pasında Oskarsson, ceza sahasına girerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

⚽ 6. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı: Kerem'in şutunda savunmadan dönen topu Hakan sert vurdu, kaleci çeldi.

⚽ 22. dakikada Oskarsson'un ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

⚽ 49. dakikada Türkiye direğe takıldı: Hakan'ın ortasında top Gudmundsson'a çarparak direğe çarptı.

🖐️ 51. dakikada Türkiye penaltı kazandı: Arda'nın şutunda Ingason eliyle müdahale etti, penaltı kararı verildi.

❌ 54. dakikada Hakan'ın penaltı golü, çift dokunuş nedeniyle iptal edildi.

⚽ 62. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı: İrfan Can, kaleciyi geçerek skoru 1-1 yaptı.

İzlanda Türkiye SONUCU: 2-4 | İzlanda Türkiye maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

🖐️ 66. dakikada Türkiye bir penaltı daha kazandı: Merih'in kafa vuruşunda Gudjohnsen'in eliyle müdahale sonucu penaltı kararı verildi.

⚽ 67. dakikada Hakan penaltıdan skoru 2-1'e getirdi.

⚠️ 76. dakikada İzlanda tehlikeli geldi: Oskarsson'un şutu Merih Demiral tarafından çizgiden çıkarıldı.

⚽ 82. dakikada İzlanda beraberliği yakaladı: Gudjohnsen'in kafa vuruşuyla skoru 2-2 yaptı.

⚽ 88. dakikada Türkiye tekrar öne geçti: Kerem'in presiyle topu kazanan Arda, skoru 3-2 yaptı.

⚽ 90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı: Kerem'in akıl dolu vuruşuyla top ağlarla buluştu: 2-4.

ÖZET

A Milli Futbol Takım'ı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milliler, bu önemli mücadeleden 4-2 galip ayrılarak liderliklerini sürdürdü.

Maçın ilk golü, henüz 3. dakikada İzlanda'dan Orri Oskarsson'un ayağından geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Ay Yıldızlılar, ikinci yarıda oyununu değiştirdi ve 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle eşitliği sağladı. Bu golün ardından 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şık vuruşu ile öne geçen Milliler, 88. dakikada genç yetenek Arda Güler'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru İzlanda'dan Andri Gudjohnsen'in golü ile fark bire inse de, 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol, galibiyeti perçinledi ve maç 4-2 Türkiye'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Milli Takım'ımız, puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, İzlanda ise 4 puanda kaldı. Bir sonraki karşılaşmada Ay Yıldızlılar, 16 Kasım'da Galler'i konuk edecek. İzlanda ise Karadağ deplasmanına konuk olacak.

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