İzlanda Türkiye SONUCU: 2-4 | İzlanda Türkiye maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

🖐️ 66. dakikada Türkiye bir penaltı daha kazandı: Merih'in kafa vuruşunda Gudjohnsen'in eliyle müdahale sonucu penaltı kararı verildi.
⚽ 67. dakikada Hakan penaltıdan skoru 2-1'e getirdi.
⚠️ 76. dakikada İzlanda tehlikeli geldi: Oskarsson'un şutu Merih Demiral tarafından çizgiden çıkarıldı.
⚽ 82. dakikada İzlanda beraberliği yakaladı: Gudjohnsen'in kafa vuruşuyla skoru 2-2 yaptı.
⚽ 88. dakikada Türkiye tekrar öne geçti: Kerem'in presiyle topu kazanan Arda, skoru 3-2 yaptı.
⚽ 90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı: Kerem'in akıl dolu vuruşuyla top ağlarla buluştu: 2-4.
ÖZET
A Milli Futbol Takım'ı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milliler, bu önemli mücadeleden 4-2 galip ayrılarak liderliklerini sürdürdü.
Maçın ilk golü, henüz 3. dakikada İzlanda'dan Orri Oskarsson'un ayağından geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Ay Yıldızlılar, ikinci yarıda oyununu değiştirdi ve 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle eşitliği sağladı. Bu golün ardından 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şık vuruşu ile öne geçen Milliler, 88. dakikada genç yetenek Arda Güler'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın sonlarına doğru İzlanda'dan Andri Gudjohnsen'in golü ile fark bire inse de, 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol, galibiyeti perçinledi ve maç 4-2 Türkiye'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Bu galibiyetle Milli Takım'ımız, puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, İzlanda ise 4 puanda kaldı. Bir sonraki karşılaşmada Ay Yıldızlılar, 16 Kasım'da Galler'i konuk edecek. İzlanda ise Karadağ deplasmanına konuk olacak.
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