Özel birinden ağlayan birine! İşte Jose Mourinho’nun Türkiye dosyası

Beklentilerin yüksek olduğu Portekizli çalıştırıcı için sezon şu anlık iyi gidiyor. Takımı şampiyonluk mücadelesi verene deneyimi teknik direktör, Avrupa Ligi'nde de 2'de 2 yaptı.

Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho , geride kalan haziran ayında Fenerbahçe 'ye imza atmıştı. Portekizli çalıştırıcı Süper Lig tarihine geçen bir transfer de olmuştu.

İtalyan medyası Jose Mourinho'nun halen özel biri olduğunu söylüyor. [AA]

"O HALEN ÖZEL BİRİ"

Mourinho kendiyle özdeşleşen ve zaman zaman da ilk kez gösterdiği tepkilerle de gündeme oturuyor. Özellikle de İtalya'da geniş yer ayrılan The Special One için Türkiye günlerini özetleyen bir dosya hazırlandı.

Kendisini saha dışında göstermesinin uzun sürmediği anlatılan 61 yaşındaki antrenör için; "O her zaman özeldir. Galatasaray'a karşı şikayetleri nedeniyle aldığı yenilgi sonrası 'Ağlayan biri' ifadesi kullanılsa da... Bu sadece bir yaftalamadır" ifadeleri kullanıldı.