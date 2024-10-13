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Özel birinden ağlayan birine! İşte Jose Mourinho'nun Türkiye dosyası

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği ve sezon sonu şampiyonluk beklediği Jose Mourinho, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının eski günlerinden bir şey kaybetmediği ve kendine has tepkilerini sürdürdüğü belirtilirken Türkiye kariyerine dair bir dosya hazırlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 00:42 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 00:48
Özel birinden ağlayan birine! İşte Jose Mourinho’nun Türkiye dosyası

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Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, geride kalan haziran ayında Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Portekizli çalıştırıcı Süper Lig tarihine geçen bir transfer de olmuştu.

Beklentilerin yüksek olduğu Portekizli çalıştırıcı için sezon şu anlık iyi gidiyor. Takımı şampiyonluk mücadelesi verene deneyimi teknik direktör, Avrupa Ligi'nde de 2'de 2 yaptı.

İtalyan medyası Jose Mourinho'nun halen özel biri olduğunu söylüyor. [AA]İtalyan medyası Jose Mourinho'nun halen özel biri olduğunu söylüyor. [AA]

"O HALEN ÖZEL BİRİ"

Mourinho kendiyle özdeşleşen ve zaman zaman da ilk kez gösterdiği tepkilerle de gündeme oturuyor. Özellikle de İtalya'da geniş yer ayrılan The Special One için Türkiye günlerini özetleyen bir dosya hazırlandı.

Kendisini saha dışında göstermesinin uzun sürmediği anlatılan 61 yaşındaki antrenör için; "O her zaman özeldir. Galatasaray'a karşı şikayetleri nedeniyle aldığı yenilgi sonrası 'Ağlayan biri' ifadesi kullanılsa da... Bu sadece bir yaftalamadır" ifadeleri kullanıldı.

Jose Mourinho'nun Paolo Tagliavento'ya yaptığı hareket. [Calcio Today]Jose Mourinho'nun Paolo Tagliavento'ya yaptığı hareket. [Calcio Today]

"TAGLIAVENTO'YI HATIRLATTI"

İtalyanlar, Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında laptopunu kameranın önüne koyarak kararı protesto ederek viral haline geldiğini dile getirdi. Bu hareketin 2010 yılında hakem Paolo Tagliavento'ya yaptığı kelepçe tepkisini hatırlattığını belirtti. Ayrıca ilk Süper Lig maçına çıktıktan sadece 20 dakika sonra sarı kart görmesi de İtalyan basınının gündemindeydi.

Özel birinden ağlayan birine! İşte Jose Mourinho’nun Türkiye dosyası

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendikten sonra Jose Mourinho için ʺThe Crying Oneʺ göndermesinde bulunmuştu. [Galatasaray X hesabı]Galatasaray Fenerbahçe'yi yendikten sonra Jose Mourinho için ʺThe Crying Oneʺ göndermesinde bulunmuştu. [Galatasaray X hesabı]

"G.SARAY DERBİSİ GERÇEK BİR KAYBEDİŞTİ"

Lazio karşısında kaybettiği karşılaşmaların ardından Fenerbahçe ile Galatasaray karşısına çıkan Jose Mourinho'nun 3-1'lik skorla sahadan yenik ayrılması gerçek bir hezimet olarak değerlendirildi.

Bunun nedeni olarak da sarı kırmızılıların yaptığı paylaşımlar gösterildi. Mourinho'nun fotoğrafının bulunduğu ağlayan biri isimli kitabın paylaşıldığı aktarıldı. Ayrıca maçın ardından bir muhabire "Ciddi misin yoksa şaka mı yapıyorsun? Gazeteci olduğuna emin misin?" demesi de yine ayrı bir konu oldu.

İşte İtalyan medyasının o haberi

Jose Mourinho Roma dönemi sonrasında gündemde kalmaya devam ediyor. [Ansa.it]Jose Mourinho Roma dönemi sonrasında gündemde kalmaya devam ediyor. [Ansa.it]

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