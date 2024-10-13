Özel birinden ağlayan birine! İşte Jose Mourinho’nun Türkiye dosyası

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendikten sonra Jose Mourinho için ʺThe Crying Oneʺ göndermesinde bulunmuştu. [Galatasaray X hesabı]
"G.SARAY DERBİSİ GERÇEK BİR KAYBEDİŞTİ"
Lazio karşısında kaybettiği karşılaşmaların ardından Fenerbahçe ile Galatasaray karşısına çıkan Jose Mourinho'nun 3-1'lik skorla sahadan yenik ayrılması gerçek bir hezimet olarak değerlendirildi.
Bunun nedeni olarak da sarı kırmızılıların yaptığı paylaşımlar gösterildi. Mourinho'nun fotoğrafının bulunduğu ağlayan biri isimli kitabın paylaşıldığı aktarıldı. Ayrıca maçın ardından bir muhabire "Ciddi misin yoksa şaka mı yapıyorsun? Gazeteci olduğuna emin misin?" demesi de yine ayrı bir konu oldu.
İşte İtalyan medyasının o haberi
Jose Mourinho Roma dönemi sonrasında gündemde kalmaya devam ediyor. [Ansa.it]