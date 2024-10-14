SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Euroleague duyurdu! İşte Elijah Bryant ve Tarik Biberovic'in cezaları

THY EuroLeague'de oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe maçında kavga eden Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in kavgası sonrasında parke bir anda karışmıştı. Euroleague yönetimi, iki basketbolcu hakkındaki kararını resmen açıkladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:08 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:11
Euroleague duyurdu! İşte Elijah Bryant ve Tarik Biberovic’in cezaları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Euroeleague'de Türk derbisine sahne olan Anadolu Efes - Fenerbahçe karşılaşmasının 3. çeyreğinde ev sahibi ekipten Elijah Bryant, konuk takımdan ise Tarık Biberovic birbirine girmiş ve diğer oyuncular iki yıldızı ayırmaya çalışmıştı.

Kavga ile bir anda yükselen gerilimin yatıştırılması sonrasında maçın hakemleri, pozisyonu ve yeşananları inceledikten sonra hem Tarık Bibeovic hem de Elijah Bryant'ı ihraç etmişti.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı

Elijah Bryant, Tarık Biberovic'in kolunu ısırırken görüntülenmişti. [AA]Elijah Bryant, Tarık Biberovic'in kolunu ısırırken görüntülenmişti. [AA]

BRYANT'TAN TEPKİ

Maçın ardından sosyal medyadan açıklamada bulunan Elijah Bryant "Tarık Biberovic ve ben yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kalkmaya çalıştım ve o da tekmeleyerek karşılık verdi. Kolumda morluklar bıraktı. Tarık Biberovic'i ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Yaptıklarım ayağa kalkabilmek içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic gündemi fazla meşgul etmek istemediğini ancak durum hakkında açıklama yapma zorunluğu hissettiğini söyledi. [AA]Tarık Biberovic gündemi fazla meşgul etmek istemediğini ancak durum hakkında açıklama yapma zorunluğu hissettiğini söyledi. [AA]

TARIK BIBEROVIC YANIT VERDİ

Bryant'ın açıklamasına cevap niteliğinde bir paylaşımda bulunan Biberovic, "Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum. Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim. Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim." dedi.

Euroleague duyurdu! İşte Elijah Bryant ve Tarik Biberovic’in cezaları

Tarık Biberovic ihraç kararı sonrası parkeyi terk ederken... [AA]Tarık Biberovic ihraç kararı sonrası parkeyi terk ederken... [AA]

İKİ OYUNCUYA DA CEZA

Euroleague yönetimi, kavganın ardından gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla birlikte iki basketbolcuya birer maç ceza verildiğini duyurdu. Ayrıca Tarık Biberovic'e 5 bin, Elijah Bryant'a da 10 bin euro para cezası uygulandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
İzlanda - Türkiye | CANLI
Boris Johnson’ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan’la...
CANLI | Hizbullah’tan intikam saldırısı! İsrail ordusu duyurdu: Sirenler çalıyor
Başkan Erdoğan’dan 109. Dönem Kura Töreni’nde kaymakamlara nasihat: Mazlumu bulun derdini çözün!
Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama!
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler burada inceleniyor! Domuz eti, sakatat, sahte bal, zeytinyağı...
İşte Esra Erol’un tehdit edildiği o görüntüler: Canını alacağım! | Sahte mehdinin müridi hakkında suç duyurusunda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan infaz yasası açıklaması: İyi hal indirimi her suçta olmayacak
İstanbul’da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı
Dünya Elon Musk’ı konuşuyor! Eski sevgili Amber Heard’ı dedektif, İHA ve kızılötesi kameralarla takip!
Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! CD’ye şifreli olarak kaydedildi savcılığa verildi... Nevzat Bahtiyar ve 23 plakalı şahin kadrajda
ÖZEL | Fenerbahçe’nin yıldızına İtalyan kancası! Mourinho’dan bilgi aldılar
Dan Bilzerian’dan soykırımcı İsrail ordusuna Mızıkçı o***pular lakabı: Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak
SON DAKİKA