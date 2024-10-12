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ÖZEL | Galatasaray'dan flaş hamle! Ocak'ta Aslan olacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar yeniden eski gözdesini gündemine aldı. Aslan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi uygun bir rakama kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 10:59 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 10:59
ÖZEL | Galatasaray’dan flaş hamle! Ocak’ta Aslan olacak

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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi ve Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.

Kanat bölgesinde takımın hücum dinamiklerinin etkisizliği gözden kaçmayan ayrı bir detay.

Ruben Vargas, İsviçre milli takımında forma giyiyor. (AP)Ruben Vargas, İsviçre milli takımında forma giyiyor. (AP)
GENİŞ ROTASYON HEDEFİ

Aslan bu nedenle o bölgede geniş bir rotasyon hedefliyor. Kulüpte genç ve potansiyelli oyuncuların transferinin yararlı olacağı düşüncesi hakim.

Öte yandan devre arasında, scout ekibinin belirlediği kriterlere göre transfer yapılacağı ifade edildi.

Vargas'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. (REUTERS)Vargas'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. (REUTERS)RUBEN VARGAS HAMLESİ


Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek.

Cimbom transferin son gününde oyuncuyu kadrosunu katamamıştı.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş hamle! Ocak’ta Aslan olacak

Galatasaray transferin son günlerinde Vargas için nabız yoklamıştı. (AP)Galatasaray transferin son günlerinde Vargas için nabız yoklamıştı. (AP)SEZON SONU BİTECEK

Sarı-Kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ismi Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı öne sürüldü. Piyasa dağeri 9 milyon Euro olan İsviçreli kanadın, Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Oyuncunun en önemli özellikleri ise; hızlı dripling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor.

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