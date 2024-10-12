Galatasaray transferin son günlerinde Vargas için nabız yoklamıştı. (AP)SEZON SONU BİTECEK



Sarı-Kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ismi Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı öne sürüldü. Piyasa dağeri 9 milyon Euro olan İsviçreli kanadın, Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Oyuncunun en önemli özellikleri ise; hızlı dripling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor.