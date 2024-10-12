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ÖZEL | Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Friedel vatandaşını getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar takıma bir sol bek takviyesi yapmak isterken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Brad Friedel vatandaşının transferi için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 11:37 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 11:37
ÖZEL | Beşiktaş’a sürpriz sol bek! Friedel vatandaşını getiriyor

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Van Bronckhorst geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri sol bek pozisyonuna takviye istiyor.

Hollandalı hocanın bu isteği doğrultusunda Ocak ayında harekete geçilecek.

Bello, ABD milli takımının da formasını giyiyor. (REUTERS)Bello, ABD milli takımının da formasını giyiyor. (REUTERS)
GEORGE BELLO HAMLESİ

Öte yandan Kartal'ın sol bek transferi yapmayı planlaması önemli bir adım olabilir. Kulüp, potansiyel olarak genç ve dinamik oyuncular arayışında.

Bu doğrultuda Beşiktaş sol bek pozisyonu için Amerikalı George Bello'yu gündemine aldı. Avusturya takımı LASK'ta oynayan genç futbolcu, yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Bello, MLS'ten LASK'a transfer oldu. (REUTERS)Bello, MLS'ten LASK'a transfer oldu. (REUTERS)
FARKLI BOYUT KATABİLİR

Hem sol bekte, hem de hücumda etkili olan oyuncu, kariyeriyle iyi bir profil çiziyor. Kartal'ın bu pozisyondaki rekabeti takım içinde de yükseltmesi bekleniyor.

Ayrıca milli futbolcunun uluslararası tecrübesi de Siyah-Beyazlı takıma farklı bir boyut katabilir.

ÖZEL | Beşiktaş’a sürpriz sol bek! Friedel vatandaşını getiriyor

Bello için Friedel bizzat devrede. (REUTERS)Bello için Friedel bizzat devrede. (REUTERS)
FRIEDEL İSTİYOR

George Bello'nun piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak göze çarpıyor. 22 yaşındaki ismi, Beşiktaş'ın futbol danışmanı Brad Friedel'ın istediği öne sürüldü.

Bunun nedeninin ise tecrübeli futbol adamının vatandaşını takımda görmek istemesi olarak aktarıldı.

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