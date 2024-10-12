Bu doğrultuda Beşiktaş sol bek pozisyonu için Amerikalı George Bello 'yu gündemine aldı. Avusturya takımı LASK'ta oynayan genç futbolcu, yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Bello, ABD milli takımının da formasını giyiyor. (REUTERS) GEORGE BELLO HAMLESİ Öte yandan Kartal'ın sol bek transferi yapmayı planlaması önemli bir adım olabilir. Kulüp, potansiyel olarak genç ve dinamik oyuncular arayışında.

Bello, MLS'ten LASK'a transfer oldu. (REUTERS)

FARKLI BOYUT KATABİLİR



Hem sol bekte, hem de hücumda etkili olan oyuncu, kariyeriyle iyi bir profil çiziyor. Kartal'ın bu pozisyondaki rekabeti takım içinde de yükseltmesi bekleniyor.

Ayrıca milli futbolcunun uluslararası tecrübesi de Siyah-Beyazlı takıma farklı bir boyut katabilir.