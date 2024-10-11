Icardi için şoke eden iddia! Yeni takımını bile duyurdular

Icardi'nin Osimhen'in dönmesinin ardından yedek kalabileceği belirtiliyor. (AA)

AYRILIK İDDİASI Hem düşen performansı hem de özel hayatıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Arjantin'in en köklü iki kulübünden biri olan River Plate yıldız futbolcunun transferi için resmen düğmeye bastı.

Icardi'nin geleceğinde Wanda Nara'nın düşüncesi de etkili olacak. (AA)

WANDA DÖNMEK İSTEYEBİLİR!



Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Icardi'yi yeni sezonda kadrosuna katmayı planlayan River Plate'in henüz resmi bir görüşme yapmadığı ancak aracılar yoluyla 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımda ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu her seferinde dile getiren Icardi'nin ülkesine dönüş fikrine nasıl yaklaşacağı merak konusu.