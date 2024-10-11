Yılmaz Vural'dan flaş sözler! "Adı Mourinho olmasa..."

Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. (AA)"ADI MOURINHO OLMASA..."



Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" ifadelerini kullandı.