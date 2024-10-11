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Yılmaz Vural'dan flaş sözler! "Adı Mourinho olmasa..."

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Yılmaz Vural, yine çarpıcı açıklamalara imza attı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de çok konuşulacak sözler söyledi. İşte Vural'ın o sözleri...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:21 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:23
Yılmaz Vural’dan flaş sözler! Adı Mourinho olmasa...

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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. (AA)Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. (AA)"ADI MOURINHO OLMASA..."

Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" ifadelerini kullandı.

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Şu anda Almanya'da olduğunu ifade eden Vural, "Almanya'dayım. Alt yaş kategorilerinde turnuvaları takip ediyorum. Almanya'da bu turnuvayı takip eden A Milli Takımımızın Avrupa sorumlusu Yıldıray Baştürk, Fenerbahçe'den Sedat Karabük ve Antalyaspor'dan Ferda Ramanlı var. Koskoca ülkemizden turnuvayı takip eden 4 kişi. Ülkemizden başka kimse yok. İşte durumun özeti bu kadar" diye konuştu.

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