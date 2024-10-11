TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemi açıklaması!

İbrahim Hacosmanoğlu Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti. [AA]

"TÜRKİYE YABANCI ÇÖPLÜĞÜNDEN KURTULACAK"

Futbol dünyasında barış ile kardeşliğin benimsenerek ön planda tutulmasını arzuladıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu; "Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun, başkanımız Yüksel Yıldırım da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden Başkanı tebrik ediyorum. Bizim de ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Sayın Başkanım dedi ki, 'Bizi pilot bölge seçerseniz iyi olur." dedi.

"KISIR DÖNGÜ DEVAM EDİYOR"



Samsun ve Trabzon arasında bir sorun bulunmadığını dile getiren Hacıosmanoğlu, şunlarıı söyledi;

"Trabzon ile Samsun'un arasında sorun olma gibi bir durum söz konusu değil. Ben Samsunspor forması giyip Samsunsporlu seyircilerin arasında da maç seyredeceğim. Kaldı ki ben Diyarbakır'a gittim, maç seyretmeye. Artık bu iklimi değiştirelim. Geçen hafta 4 büyük kulüp başkanıyla üç saatlik toplantı yaptık. Kavga ederek marka değerini yükseltemiyoruz. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Aslında biz ortağız, bir şirket var. Herkes şirketin hissedarıdır ama hafta sonu sahada rakibiz. Mücadele edecek takımlar, sahada oynayacak, hak eden kazanacak ama maç bittikten sonra bir şirket, bir ortak, bunu kavga ederek büyütemezsiniz, marka değerini yukarıya çıkaramazsınız. Yıllardan beri bu kısır döngü devam ettiği için Türk futbolu, bugün 500 milyon dolar yayın gelirinden 80'e düşmüştü, bugün 180 ama amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız."