Karadağ maçı sonrası anlamlı mesaj! İrfan Can Kahveci’den zafer yorumu

İrfan Can Kahveci Karadağ karşısında 3 puan getiren isim oldu. [AA]

"KADINLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

Milli takımın ve Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, "Bugün Dünya Kız Çocukları günü, biricik anneme, ablama, eşime ve ülkemizdeki tüm kadınlara minnettarlığımı sunuyorum. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı." sözleriyle konuşmasına başladı.

"KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİYDİ"

Galibiyeti getiren golü atmasına rağmen kariyerindeki en kolaylardan biri olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum." dedi.



HEDEF YENİ BİR İLK

"Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise milli futbolcu, "İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz." yanıtını verdi.