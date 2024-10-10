Yaz transfer döneminde 9 milyon euro ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert , hayal kırıklığı yarattı.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek sağ bekle ilgilenen Galatasaray, Corriere dello Sport'un haberine göre cazip bir teklifle oyuncunun kapısını çaldı.

Galatasaray yaz döneminde de ilgilendiği Milan'ın kaptanı Davide Calabria için yeniden harekete geçti.

Calabria, Milan'ın kaptanı konumunda. (REUTERS)

MILAN ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ

Calabria'nın bu transfere sıcak baktığı belirtilirken Milan ise oyuncunun yerini doldurabilmek için Kieran Trippier'le ilgilenmeye başladı.

27 yaşındaki Davide Calabria sağ kanatta görev yapıyor.