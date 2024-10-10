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Galatasaray'da Jelert'e kötü haber! Ocak'ta Milan'ın yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Jelert'in yerine bir sağ bek ararken gözünü Milan'ın yıldızına dikti. Transferle ilgili İtalyan kulübünden de sevindirici haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:14
Galatasaray’da Jelert’e kötü haber! Ocak’ta Milan’ın yıldızı geliyor

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Yaz transfer döneminde 9 milyon euro ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, hayal kırıklığı yarattı.

Danimarkalı oyuncu forma giydiği kısa sürede varlık gösteremezken, verilen paralar boşa gitti yorumları yapıldı.

Jelert, hayal kırıklığı yarattı. (AA)Jelert, hayal kırıklığı yarattı. (AA)
ASLAN'A YENİ SAĞ BEK

Galatasaray yaz döneminde de ilgilendiği Milan'ın kaptanı Davide Calabria için yeniden harekete geçti.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek sağ bekle ilgilenen Galatasaray, Corriere dello Sport'un haberine göre cazip bir teklifle oyuncunun kapısını çaldı.

Calabria, Milan'ın kaptanı konumunda. (REUTERS)Calabria, Milan'ın kaptanı konumunda. (REUTERS)
MILAN ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ

Calabria'nın bu transfere sıcak baktığı belirtilirken Milan ise oyuncunun yerini doldurabilmek için Kieran Trippier'le ilgilenmeye başladı.

27 yaşındaki Davide Calabria sağ kanatta görev yapıyor.

Calabria'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (REUTERS)Calabria'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (REUTERS)
7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Brescia doğumlu oyuncu 7 kez milli olurken 13 milyon Euro piyasa değerine sahip.

Milan altyapısından yetişen isim, başka hiçbir takımda oynamadı.

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