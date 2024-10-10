Yaz transfer döneminde 9 milyon euro ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, hayal kırıklığı yarattı.
Danimarkalı oyuncu forma giydiği kısa sürede varlık gösteremezken, verilen paralar boşa gitti yorumları yapıldı.
Yaz transfer döneminde 9 milyon euro ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, hayal kırıklığı yarattı.
Danimarkalı oyuncu forma giydiği kısa sürede varlık gösteremezken, verilen paralar boşa gitti yorumları yapıldı.
ASLAN'A YENİ SAĞ BEK
Galatasaray yaz döneminde de ilgilendiği Milan'ın kaptanı Davide Calabria için yeniden harekete geçti.
İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek sağ bekle ilgilenen Galatasaray, Corriere dello Sport'un haberine göre cazip bir teklifle oyuncunun kapısını çaldı.
MILAN ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ
Calabria'nın bu transfere sıcak baktığı belirtilirken Milan ise oyuncunun yerini doldurabilmek için Kieran Trippier'le ilgilenmeye başladı.
27 yaşındaki Davide Calabria sağ kanatta görev yapıyor.
7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Brescia doğumlu oyuncu 7 kez milli olurken 13 milyon Euro piyasa değerine sahip.
Milan altyapısından yetişen isim, başka hiçbir takımda oynamadı.