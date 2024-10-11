Fenerbahçe’de Osayi Samuel bilmecesi! Ya kız arkadaşını dinleyecek ya da yeniden el sıkışacak

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki oyuncusunun, Galatasaray ile yakınlaştığı gündeme gelmişti.

Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)

Ancak Osayi'nin Süper Lig'de Fenerbahçe dışında kesinlikle bir başka takımda oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi'nin önünde iki seçenek var. Yıldız futbolcu, sevgilisinin İstanbul'dan ayrılmak istemesi nedeniyle İngiltere'den gelen tekliflerin resmiyet kazanmasını bekliyor.