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Fenerbahçe'de Osayi Samuel bilmecesi! Ya kız arkadaşını dinleyecek ya da yeniden el sıkışacak

26 yaşındaki oyuncu ya kız arkadaşının istediği gibi ya İngiltere’yi tercih edecek ya da Fenerbahçe ile yeniden el sıkışacak. İddialara göre Crystal Palace yakın takipte.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 07:05
Fenerbahçe’de Osayi Samuel bilmecesi! Ya kız arkadaşını dinleyecek ya da yeniden el sıkışacak

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Fenerbahçe'de Osayi Samuel bilmecesi sürüyor.

Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki oyuncusunun, Galatasaray ile yakınlaştığı gündeme gelmişti.

Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)

Ancak Osayi'nin Süper Lig'de Fenerbahçe dışında kesinlikle bir başka takımda oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi'nin önünde iki seçenek var. Yıldız futbolcu, sevgilisinin İstanbul'dan ayrılmak istemesi nedeniyle İngiltere'den gelen tekliflerin resmiyet kazanmasını bekliyor.

Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)

Sevgilisi de Osayi'nin kariyerini İngiltere'de sürdürmesini istiyor. İddialara göre Crystal Palace, Osayi'yi yakın takipte. Bir başka seçenek ise Nijeryalı futbolcunun, Sarı-Lacivertliler'in yeni sözleşme teklifine 'Evet' cevabını vermesi...

Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)

Fenerbahçe ile yıldız oyuncu arasında yeni sözleşme için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)Osayi Samuel. (Takvim.com.tr/ ARŞİV)

2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro'ya transfer edilen Osayi, bu sezon Sarılacivertli formayla 6 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu, fileleri havalandıramazken 1 asistlik katkıda bulundu.

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