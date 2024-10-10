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Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu!

Fenerbahçe Medina’nın transferini 31 Aralık’a kadar bitirmezse daha düşük bedelli bir orta sahaya yönelecek. Hedefteki isim Racing forması giyen Juan Nardoni.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:08
Fenerbahçe Medina’nın alternatifini buldu!

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Boca Juniors'ın Medina konusunda 31 Aralık tarihine kadar imzaların atılmasını istemesi dengeleri değiştirdi.

Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Fenerbahçe'nin istediği orta sahanın yine Arjantin'den olacağı öne sürüldü. Sarı- Lacivertliler ise Racing forması giyen Juan Nardoni'yi radarına aldı. Oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

6 milyon Euro bonservisi olan Nardoni'nin Medina ile arasındaki 9 milyon Euro'luk farkın önem arz ettiği bildirildi. B planını hazırlayan Fenerbahçeli kurmaylar, ekonomik durumu da göz önünde bulunduruyor.

Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

22 yaşındaki orta saha, 2023 yılının başından beri Racing formasını terletiyor. Genç isim takımıyla 39 maça çıkarak 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Arjantin U23 takımında boy gösteren oyuncu; merkez orta saha, 10 numara, orta saha sağ ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor. 1.80 boyundaki genç isim, karşılaşmalarda güçlü fiziğini tekniğiyle birlikte iyi koordine edebiliyor.

Medina. (TAKVİM GAZETESİ)Medina. (TAKVİM GAZETESİ)

Öte yandan Kanarya'nın Medina için 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edilmişti.

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