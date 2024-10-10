Maçın 3. çeyreğinde Tarık Biberovic ile Elijah Bryant 'ın kavgası akşama damga vurdu.

Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe arasında oynanan 2. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın kavga ettiği anlar [Takvim.com.tr | Foto Arşiv]

İki isim, pozisyon sonrasında pota altında durdukları sırada bir anda birbirine girdi. Elijah Bryant, başına doğru bir hamle yapan rakibine karşılık verdi ve ortalık karıştı.

İki takım oyuncuları gelerek olayı yatıştırmaya çalıştı.

Hakem kararıyla hem Elijah Bryant hem de Tarık Biberovic ihraç edildi.