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ÖZEL | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı

Euroleague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. çeyreğinde Elijah Bryant ve Tarık Biberovic arasında yaşanan kavga maça damga vurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:15 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:46
ÖZEL | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı

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Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe arasında oynanan 2. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Maçın 3. çeyreğinde Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın kavgası akşama damga vurdu.

Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın kavga ettiği anlar [Takvim.com.tr | Foto Arşiv]Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın kavga ettiği anlar [Takvim.com.tr | Foto Arşiv]

İki isim, pozisyon sonrasında pota altında durdukları sırada bir anda birbirine girdi. Elijah Bryant, başına doğru bir hamle yapan rakibine karşılık verdi ve ortalık karıştı.

İki takım oyuncuları gelerek olayı yatıştırmaya çalıştı.

Hakem kararıyla hem Elijah Bryant hem de Tarık Biberovic ihraç edildi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı

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