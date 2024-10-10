Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da eksik bölgeleri tespit etti ve bu mevkilere takviye yapılması adına talepte bulunması bekleniyor.

Milyonlarca taraftarını bu sezon sonunda güldürmek isteyen Beşiktaş , yaz transfer dönemini hareketli geçirmiş ve birçok yıldız isme imza attırmıştı. Siyah beyazlılar devre arası için de kolları sıvadı.

Arthur Masuaku'nun kontratı sezon sonunda bitiyor. [AA]

MASUAKU İSTİKRARLI DEĞİL

Beşiktaş'ın sezon sonunda kontratı bitecek futbolcuları arasında bulunan Arthur Masuaku, 2022'den bu yana formasını giydiği kulübünde istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı.

Her ne kadar gelen tüm teknik direktörler tarafından tercih edilse de tarafara kendini kabul ettirme konusunda problemler yaşadı.

Fesih bedelinin de çok yüksek olmaması nedeniyle hakkında bir karar alınabilir.