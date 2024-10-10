Milyonlarca taraftarını bu sezon sonunda güldürmek isteyen Beşiktaş, yaz transfer dönemini hareketli geçirmiş ve birçok yıldız isme imza attırmıştı. Siyah beyazlılar devre arası için de kolları sıvadı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da eksik bölgeleri tespit etti ve bu mevkilere takviye yapılması adına talepte bulunması bekleniyor.
Arthur Masuaku'nun kontratı sezon sonunda bitiyor. [AA]
MASUAKU İSTİKRARLI DEĞİL
Beşiktaş'ın sezon sonunda kontratı bitecek futbolcuları arasında bulunan Arthur Masuaku, 2022'den bu yana formasını giydiği kulübünde istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı.
Her ne kadar gelen tüm teknik direktörler tarafından tercih edilse de tarafara kendini kabul ettirme konusunda problemler yaşadı.
Fesih bedelinin de çok yüksek olmaması nedeniyle hakkında bir karar alınabilir.
Semih Kılıçsoy bu sezon istediği süreyi alamadı. [AFP]
NET BİR SOL KANAT İHTİYACI
Kartal'ın bu sezon en çok eleştirilen yanlarından biri de sol kanat. Bu mevkide denenen Semih Kılıçsoy düzenli oynayamadı. Ernest Muçi ve Joao Mario verimli olamadı.
Rafa Silva ise uzun süredir skor katkısından uzak kaldı. Bu nedenle söz konusu bölgeye de bir hamle yapılması gündemde. Eğer Alex Oxlade-Chamberlain'den çıkılabilirse bu transfer gündeme gelecek.