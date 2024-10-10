Derbinin galibi Kanarya! Fenerbahçe Anadolu Efes’i 83-78 yendi

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Andolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
İki ekibin zorlu randevusundan galip ayrılan taraf 83-78'lik skorla sarı lacivertliler oldu.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Andolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
İki ekibin zorlu randevusundan galip ayrılan taraf 83-78'lik skorla sarı lacivertliler oldu.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO SKORLAR
1. PERİYOT: Anadolu Efes: 21-27 :Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Anadolu Efes: 37-46 :Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Anadolu Efes: 48-56 :Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT: Anadolu Efes: 78-83 :Fenerbahçe Beko
ZORLU RAKİPLER VAR
Euroleague'in 3. haftasında iki takım da zorlu rakiplerle karşılaşacak. Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
2 YILDIZ İHRAÇ EDİLDİ
Anadolu Efes - Fenerbahçe maçında gergin anlar yaşandı. Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında çıkan kavga sonrası salon karıştı.
Hakem iki oyuncu için ihraç kararı verdi.