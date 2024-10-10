Derbinin galibi Kanarya! Fenerbahçe Anadolu Efes’i 83-78 yendi

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Euroleague 'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Andolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe 3. hafta maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. [AA]

ZORLU RAKİPLER VAR

Euroleague'in 3. haftasında iki takım da zorlu rakiplerle karşılaşacak. Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.