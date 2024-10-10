SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Derbinin galibi Kanarya! Fenerbahçe Anadolu Efes'i 83-78 yendi

Euroleague'de iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 83-78 kazanarak 2'de 2 ile sezona başladı. Karşılaşmada Tarık Biberovic ve Elijah Bryant, kavga ettikleri gerekçesiyle ihraç edildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:29 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:39
Derbinin galibi Kanarya! Fenerbahçe Anadolu Efes’i 83-78 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Andolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

İki ekibin zorlu randevusundan galip ayrılan taraf 83-78'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Euroleague'deki Türk derbisinde karşı karşıya geldi. [AA]Anadolu Efes ile Fenerbahçe Euroleague'deki Türk derbisinde karşı karşıya geldi. [AA]

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO SKORLAR

1. PERİYOT: Anadolu Efes: 21-27 :Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Anadolu Efes: 37-46 :Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Anadolu Efes: 48-56 :Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT: Anadolu Efes: 78-83 :Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe 3. hafta maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. [AA]Fenerbahçe 3. hafta maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. [AA]

ZORLU RAKİPLER VAR

Euroleague'in 3. haftasında iki takım da zorlu rakiplerle karşılaşacak. Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Elijan Bryant oyundan ihraç edildi. [AA]Elijan Bryant oyundan ihraç edildi. [AA]

2 YILDIZ İHRAÇ EDİLDİ

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçında gergin anlar yaşandı. Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında çıkan kavga sonrası salon karıştı.

Hakem iki oyuncu için ihraç kararı verdi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştıAnadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı
ÖZEL GÖRÜNTÜLER | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail Beyrut’un merkezine saldırdı! | Saldırının hedefinde kim var? | BM’den İsrail’e uyarı: Lübnan’ı terk edin
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!
Balkanlar’ın en büyüğü... Başkan Erdoğan’dan Namazgah Cami açılışında İsrail uyarısı: Karşısında durmak hepimizi görevi!
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın röportajına tepki yağdı: Reçetenin sırrı domuz muydu?
Lübnan’dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin’e ulaştı! Vatandaşlar ilk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk
Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: 3 metreden 3 kurşun! 250 bin detayı...
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama
İsrailli bakan Bezalel Smotrich’in Şam’a kadar uzanan Yahudi devleti hayali | Takvim günler önce yazdı... Esad’ı bekleyen tehlike
Edirnekapı Surlarına demir Bariyerli önlem! Sur kasabı Semih Çelik’in çanta gizemi çözüldü
CHP’li Maltepe Belediyesi’den cami önünde canlı heykel skandalı!
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
ÖZEL | Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’ta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı
Cem Garipoğlu’nun kemikleri yeniden mezara konuldu... Annesi Tülay Makbule Garipoğlu böyle görüntülendi
SON DAKİKA