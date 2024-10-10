İtalyan antrenör hem oynayacakları maç öncesinde rakiplerinin tehlikeli bir kimliğe sahip olduğunu ifade ederek diğer yandan Real Madrid'deki geleceği merak edilen Arda Güler hakkındaki soruyu da yanıtladı.

Vincenzo Montella ekim ayında iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi [AA]

Eylül ayındaki karşılaşmalarda aldıkları sonuçlardan mutlu olduklarını dile getiren Montella; "Her maç milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Sonuçlarımız çok iyiydi eylül ayında. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum. Yarın 21.45'te oynayacağız ve akabinde bir maçımız daha var. 7 saat uçak yolculuğumuz var. Değişiklikler olabilir. Bir dahaki maçta da koruyacak şekilde en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

"RAKİBİMİZE SONSUZ SAYGI DUYUYORUZ"

Rakiplerine saygı duyduklarını ve tehlikeli bir takım olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı; "Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz." yorumunda bulundu.

"ARDA'NIN GELECEĞİNE BİZ KARAR VEREMEYİZ"

Real Madrid'deki geleceği merak konusu haline gelen Arda Güler ile ilgili soruyu yanıtlayan Montella; "Arda'nın geleceğine ne biz, ne siz karar veremeyiz. Real Madrid karar verir. Futbolcularımızın daha çok oynamasını isterim ama Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde olmak demek. Dünyanın en büyük kulübünde olması büyük anlam ifade ediyor." cevabını verdi.

"FİZİKSEL DEĞİL ZİHİNSEL"

Son dönemdeki fikstür tartışmaları için de konuşan İtalyan teknik direktör; "Ortak bir fikir var fazla maçın ve futbolcuların yorulduğuyla alakalı. Bunun zihinsel olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak oyuncuları toparlayabilirsiniz ama zihinsel olarak diri tutmak gerekiyor. İyi bir yedek kulübeniz varsa bunu önleyebilirsiniz ama her kulüpte böyle imkanlar olmuyor. 3 haftada 7 maç oynandı. Yorgunlukların zihinsel olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu.