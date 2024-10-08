Süper Lig’de 3 büyük takım PFDK’ya sevk edildi! İşte nedenleri...

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.
Süper Lig'in 8'inci haftasının ardından disiplin raporları ve sevk nedenleri şu şekilde;
- Çaykur Rizespor ve Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
- Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahüratı
- Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi
- Gaziantep FK ve Beşiktaş saha olayları
- Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Gaziantep Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketi
- Galatasaray Kulübü görevlileri Muhammet Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir, talimatlara aykırı hareketi
- Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş Kulübü Antrenörü Serdar Topraktepe, hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.