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A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlılarda mücadele öncesi İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte TFF'den yapılan o açıklama ve milli takıma davet edilen isim...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:33 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:42
A Milli Takım’da sakatlık şoku! 2 yıldız çıkarıldı

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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay Yıldızlılarda mücadele öncesi İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Eyüpspor kalecisi Berke Özer milli takıma davet edildi.

İsmail Yüksek, kadrodan çıkarıldı. (IHA)İsmail Yüksek, kadrodan çıkarıldı. (IHA)
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi."

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