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Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya yanıt! "Bu zihniyetin karşısındayız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında sarı kırmızılılar hakkında konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi. Özbek, "Samimiyetsizliğe rağmen bu zihniyetin karşısındayız." dedi. İşte Özbek'in o sözleri...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:37 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:37
Dursun Özbek’ten Acun Ilıcalı’ya yanıt! Bu zihniyetin karşısındayız

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında Galatasaray ile ilgili konuştu. (AA)Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında Galatasaray ile ilgili konuştu. (AA)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan merkez ofisinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor kulüplerinin başkanları olarak dün bir araya geldiklerini ve bundan sonra yapılacak açıklamalarda daha dikkatli davranma kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Özbek, şunları dile getirdi:

"Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.

Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos oluşturmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız."

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