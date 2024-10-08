Futbol dünyası ikiye bölündü! Icardi’nin Alanya maçından çıkıp tatile gitmesi yeni bir polemik başlattı

BERABER DÖNECEKLER! Icardi'nin tatil için Kanarya Adaları'na uçmasının ardından farklı bir iddia da gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun bir süredir ayrı olduğu eşi Wanda Nara ile İspanya'da bir araya geleceği ve ikilinin burada barıştıktan sonra beraber İstanbul'a döneceği öne sürülüyor.

Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



DESTEK ALAMIYOR!

İki sene G.Saray şampiyon olurken Icardi ön plana çıktı. Geçen sezon gol kralı oldu. Icardi'nin bu başarısında en büyük pay Kerem Aktürkoğlu'na aitti. Bu ikili, çok iyi anlaşıyorlardı. Icardi maalesef Yunus ve Barış'tan bu desteği alamıyor. Icardi sezona çok iyi başlamıştı. Adana'da yaşadığı sakatlık düşüşe sebep oldu. Tatile gitti diye kimsenin kızmaya hakkı yok çünkü Okan Buruk bütün takıma 'İyice dinlenin, kafanızı boşaltın çok maç oynadığımız. Yoruldunuz' diyerek 4 günlük tatil verdi. (Levent Tüzemen)



FAZLA TATİLE ÇIKIYOR!

Icardi sezon başında fitti. İlk kez takımla beraber kampa da katıldı. Ancak sakatlıktan sonra eski gücüne kavuşamadı. Okan hoca onu sürekli oynatıyor. Son maçtaki görüntüsü hiç iyi değildi. Bedenen sahada ama ruhen sanki sahada yok. Bu sezon daha fazla gayret göstermeli. Okan hoca bazen onu yedek bırakmalı. Osimhen oynamalı. Bence Icardi milli aradan sonra kendine gelecektir. Şu anki durumuyla tatile çıkmaması gerekirdi. İstanbul'da kalıp çalışması lazımdı. (Evren Turhan)