Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! Transfer rekoru kıracak

Hakan Çalhanoğlu Inter'in de en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. [AA]

INTER STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ

İtalyan temsilcisi Inter ise takımı gençlerştirme yoluna gidecek. Bu kapsamda Hakan Çalhanoğlu için talep edilen 50 milyon euroluk bonservis eğer teklif edilirse satışa onay verilecek.

30 yaşındaki futbolcu eğer söz konusu ücretle transferini gerçekleştirirse bir Türk'e ödenen en yüksek bonservis bedeliyle imza atacak.

Bu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.