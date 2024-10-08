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Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! Transfer rekoru kıracak

A Milli Takımımızın ve Inter'in başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, transferin de gündemine oturdu. Yıldız oyuncu için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Deneyimli orta sahanın rekor kırarak yeni takımına imza atacağı ifade edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:31 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:35
Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! Transfer rekoru kıracak

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Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden futbolcular arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon çok başarılı bir dönem geçiriyor.

İstatistiklerine bu durum pek yansımasa da başarılı orta saha, takımıyla Serie A'da ikinci sırada.

Milano temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester City ile 0-0 berabere kalıp Kızılyıldız'ı 4-0 yenerek 4 puanla başladı.

Hakan Çakhanoğlu bu sezon 2 gol attı. [AA]Hakan Çakhanoğlu bu sezon 2 gol attı. [AA]

HAKAN YOLCU

Bu sezon 8 maçta 2 gol atan Hakan Çalhanoğlu 613 dakika forma giydi. Kontratı ise 2027'de sona eriyor.

Gurbetçi yıldız ile ilgili olarak İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hakan'ın dünya devine gideceği öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu daha önce doğduğu Almanya'da da uzun süre top koşturmuştu. [AA]Hakan Çalhanoğlu daha önce doğduğu Almanya'da da uzun süre top koşturmuştu. [AA]

BAYERN DEVREDE

Daha önce Leverkusen'de forma giyerken de Bayern Münih'in gündemine gelen ancak o zaman transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu için Bavyera temsilcisi devreye girecek.

Bu mevkiye transfer edilen ancak istenen performansı ortaya koyamayan Palhinha'nın kadroya girememesini değerlendiren Alman devi, kancayı Hakan Çalhanoğlu'na taktı.

Ocak ayında hareketli bir süreç milli yıldızı bekliyor.

Hakan Çalhanoğlu Inter'in de en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. [AA]Hakan Çalhanoğlu Inter'in de en önemli oyuncuları arasında bulunuyor. [AA]

INTER STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ

İtalyan temsilcisi Inter ise takımı gençlerştirme yoluna gidecek. Bu kapsamda Hakan Çalhanoğlu için talep edilen 50 milyon euroluk bonservis eğer teklif edilirse satışa onay verilecek.

30 yaşındaki futbolcu eğer söz konusu ücretle transferini gerçekleştirirse bir Türk'e ödenen en yüksek bonservis bedeliyle imza atacak.

Bu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

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