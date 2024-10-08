Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! Transfer rekoru kıracak

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden futbolcular arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon çok başarılı bir dönem geçiriyor.
İstatistiklerine bu durum pek yansımasa da başarılı orta saha, takımıyla Serie A'da ikinci sırada.
Milano temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester City ile 0-0 berabere kalıp Kızılyıldız'ı 4-0 yenerek 4 puanla başladı.
Hakan Çakhanoğlu bu sezon 2 gol attı. [AA]
HAKAN YOLCU
Bu sezon 8 maçta 2 gol atan Hakan Çalhanoğlu 613 dakika forma giydi. Kontratı ise 2027'de sona eriyor.
Gurbetçi yıldız ile ilgili olarak İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hakan'ın dünya devine gideceği öne sürüldü.
Hakan Çalhanoğlu daha önce doğduğu Almanya'da da uzun süre top koşturmuştu. [AA]
BAYERN DEVREDE
Daha önce Leverkusen'de forma giyerken de Bayern Münih'in gündemine gelen ancak o zaman transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu için Bavyera temsilcisi devreye girecek.
Bu mevkiye transfer edilen ancak istenen performansı ortaya koyamayan Palhinha'nın kadroya girememesini değerlendiren Alman devi, kancayı Hakan Çalhanoğlu'na taktı.
Ocak ayında hareketli bir süreç milli yıldızı bekliyor.