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Arda Güler hakkında şok sözler! Carlo Ancelotti onu sevmiyor...

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, İspanya'da manşetlerden düşmüyor. Başarılı futbolcu ile ilgili olarak manşetlere çok çarpıcı bir haber taşındı. Dünya devinin İtalyan hocası Carlo Ancelotti'nin genç futbolcuyu sevmediği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:19 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:19
Arda Güler hakkında şok sözler! Carlo Ancelotti onu sevmiyor...

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Geçen sezon transfer olduğu Real Madrid'de beklediği süreleri alamamasına rağmen iyi bir performans gösteren Arda Güler, yeni dönemde ise forma şansı bulmakta zorlandı.

Milli takımımızın genç yıldızı, bu sezon sadece 2 kez ilk 11'de yer aldı ve skor katkısında bulunamadı. Ayrıca zaman zaman oynamadığı için tepki verdiği de öne sürüldü.

Carlo Ancelotti bu sezon da hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor. [AFP]Carlo Ancelotti bu sezon da hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor. [AFP]

DERBİ SONRASI BARDAK TAŞTI!

Okdiario'dan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, El Chiringuito de Jugones programında Arda Güler ve Carlo Ancelotti hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

İkili arasında milli futbolcunun neden oynadığını anlamaması üzerine gerginlik yaşandığı ve Arda'nın çok sinirli olduğu ifade edildi.

Arda Güler bu sezon sadece 2 maça ilk 11'de başladı. [AA]Arda Güler bu sezon sadece 2 maça ilk 11'de başladı. [AA]

"ANCELOTTI ONU SEVMİYOR"

Eduardo Inda, yaşandığı iddia edilen süreç ile ilgili olarak; "Bana Arda Güler'le ilgili bir sorun olduğu, durumundan dolayı oldukça kızgın olduğu ve çok az oynadığı söylendi. Oynadığı 13 maçın ikisinde ilk 11'de yer aldı. Onunla ilgili bir sorun var." dedi.

Inda, sözlerinin devamında; "Bana teknik direktörün oyuncuyu pek sevmediği söylendi. Geçen sezonun sonu iyiydi. Teknik direktör onu pek sevmiyor çünkü ruh ve fizikten yoksun olduğunu söylüyor." diye konuştu

Arda Güler Atletcio Madrid maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı. [AFP]Arda Güler Atletcio Madrid maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı. [AFP]

"KENDİNİ 11'DE GÖRÜYORDU"

İspanyol basını Arda'nın kendini Atletico Madrid karşısında ilk 11'de gördüğünü ifade ederek; "Her şeye rağmen bir dakika bile oynamayacağını düşünmüyordu" görüşüne yer verdi.

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