Arda Güler hakkında şok sözler! Carlo Ancelotti onu sevmiyor...

Geçen sezon transfer olduğu Real Madrid'de beklediği süreleri alamamasına rağmen iyi bir performans gösteren Arda Güler, yeni dönemde ise forma şansı bulmakta zorlandı.
Milli takımımızın genç yıldızı, bu sezon sadece 2 kez ilk 11'de yer aldı ve skor katkısında bulunamadı. Ayrıca zaman zaman oynamadığı için tepki verdiği de öne sürüldü.
Carlo Ancelotti bu sezon da hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor. [AFP]
DERBİ SONRASI BARDAK TAŞTI!
Okdiario'dan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, El Chiringuito de Jugones programında Arda Güler ve Carlo Ancelotti hakkında flaş bir iddia ortaya attı.
İkili arasında milli futbolcunun neden oynadığını anlamaması üzerine gerginlik yaşandığı ve Arda'nın çok sinirli olduğu ifade edildi.
Arda Güler bu sezon sadece 2 maça ilk 11'de başladı. [AA]
"ANCELOTTI ONU SEVMİYOR"
Eduardo Inda, yaşandığı iddia edilen süreç ile ilgili olarak; "Bana Arda Güler'le ilgili bir sorun olduğu, durumundan dolayı oldukça kızgın olduğu ve çok az oynadığı söylendi. Oynadığı 13 maçın ikisinde ilk 11'de yer aldı. Onunla ilgili bir sorun var." dedi.
Inda, sözlerinin devamında; "Bana teknik direktörün oyuncuyu pek sevmediği söylendi. Geçen sezonun sonu iyiydi. Teknik direktör onu pek sevmiyor çünkü ruh ve fizikten yoksun olduğunu söylüyor." diye konuştu