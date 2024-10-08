Arda Güler hakkında şok sözler! Carlo Ancelotti onu sevmiyor...

Milli takımımızın genç yıldızı, bu sezon sadece 2 kez ilk 11'de yer aldı ve skor katkısında bulunamadı. Ayrıca zaman zaman oynamadığı için tepki verdiği de öne sürüldü.

Geçen sezon transfer olduğu Real Madrid 'de beklediği süreleri alamamasına rağmen iyi bir performans gösteren Arda Güler , yeni dönemde ise forma şansı bulmakta zorlandı.

İkili arasında milli futbolcunun neden oynadığını anlamaması üzerine gerginlik yaşandığı ve Arda'nın çok sinirli olduğu ifade edildi.

Carlo Ancelotti bu sezon da hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor. [AFP]

Arda Güler bu sezon sadece 2 maça ilk 11'de başladı. [AA]

"ANCELOTTI ONU SEVMİYOR"

Eduardo Inda, yaşandığı iddia edilen süreç ile ilgili olarak; "Bana Arda Güler'le ilgili bir sorun olduğu, durumundan dolayı oldukça kızgın olduğu ve çok az oynadığı söylendi. Oynadığı 13 maçın ikisinde ilk 11'de yer aldı. Onunla ilgili bir sorun var." dedi.

Inda, sözlerinin devamında; "Bana teknik direktörün oyuncuyu pek sevmediği söylendi. Geçen sezonun sonu iyiydi. Teknik direktör onu pek sevmiyor çünkü ruh ve fizikten yoksun olduğunu söylüyor." diye konuştu