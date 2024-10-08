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Wilfried Zaha yine taraftarı çıldırttı! Paylaşımı olay oldu

Galatasaray'da forma giydiği dönemde sosyal medyadaki paylaşımları ile gündemden düşmeyen Wilfried Zaha, Fransa'da da aynı tutumunu sürdürdü. Fildişili yıldızın kendisine gelen eleştirilere verdiği cevap sonrası taraftarlar adeta çıldrdı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 21:18 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 21:18
Wilfried Zaha yine taraftarı çıldırttı! Paylaşımı olay oldu

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Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Lyon'da kiralık olarak oynayan Wilfried Zaha, yine saha dışı olaylarla kendinden söz ettirmeyi başardı.

Türkiye'de de pek çok kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturan deneyimli kanat oyuncusu rahat durmuyıor.

Wilfried Zaha Lyon'da kiralık forma giyiyor. [REUTERS]Wilfried Zaha Lyon'da kiralık forma giyiyor. [REUTERS]

YOL AYRIMI YAKIN

Ligue 1'de sadece Toulouse karşısında 53 dakika forma şansı bulabilen Wilfried Zaha, Galatasaray'da yaşadığı sorunlar ve adaptasyon problemini Fransa'da da tekerarladı.

Fildişili kanar oyuncusu, henüz gol ve skor katkısı veremezken takımda da düşünülen bir isim olmaktan çıktı. Kiralama bedeline 3 milyon euro ödenen Zaha için bazı futbolcularla birlikte yol ayrımı gözüküyor.

Wilfried Zaha Galatasaray döneminde de sık sık saha dışı olaylarla gündeme geldi. [İHA]Wilfried Zaha Galatasaray döneminde de sık sık saha dışı olaylarla gündeme geldi. [İHA]

TARAFTAR ÇILDIRDI

Kendisine yapılan eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tecrübeli futbolcu; "Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bu gönderi sonrasında Lyon taraftarları birçok platformda Zaha'ya tepkisini gösterdi.

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