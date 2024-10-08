Wilfried Zaha yine taraftarı çıldırttı! Paylaşımı olay oldu

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Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Lyon'da kiralık olarak oynayan Wilfried Zaha, yine saha dışı olaylarla kendinden söz ettirmeyi başardı. Türkiye'de de pek çok kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturan deneyimli kanat oyuncusu rahat durmuyıor.