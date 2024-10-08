Hidayet Türkoğlu yeniden TBF Başkanı seçildi: "Türk basketbolunun yeniden yükselişe geçecek"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (AA)







"CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN BÜYÜK BASKETBOL YATIRIMINI YAPTIK"



Türk basketbolunun yeniden yükselişe geçeceğini dile getiren Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna örnek bir model olarak kazandırdıklarını dile getirdi.



Türkoğlu, "Bu merkez basketbolseverler için bir yaşam merkezi haline gelecek. Bu tesis sayesinde hem sporcu gelişimi hem de maddi olarak Türk basketboluna katkı sağlayacaktır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük basketbol yatırımını yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete soktuğumuz bu tesis Türk basketbolunun gururu olacaktır." dedi.



Hidayet Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımızda Türk basketboluna çağ atlatacak vizyonla yola çıktık. Geride bıraktığımız 8 yılda basketbolun her eve ulaşması için gerçekçi projeler uyguladık. Basketbol Gelişim Merkezi'mizi tüm basketbol camiasının hizmetine sunduk. Tesis eksikliği gidermek noktasında büyük bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projelerin ve tesislerin meyvelerini toplama zamanı gelmiştir. Kalıcı sportif ve mali başarı elde etmek için kararlılıkla yola devam edeceğiz. Kulüplerimizle aldığımız ortak kararla onları Avrupa'da durumlarını etkilemeden yerli oyunculardan daha fazla verim almamızı sağladık. Orta ve uzun sürede onların tarihi başarılar imza atacağına inanıyoruz."