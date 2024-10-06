Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor ile Rams Park'ta karşılaştı. Cimbom, Yunus Akgün ile galibiyete uzanırken 7'inci kez sahadan zaferle ayrıldı ve puanını 21 yaptı.
İşte Galatasaray - Alanyaspor maçınndaki önemli anlar ve yaşananlar...
Galatasaray'da gol sonrası büyük sevinç yaşandı. [AA]
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Sara'nın sağ çaprazdan ortasında Barış Alper'in ceza sahası içinde uzak köşede yaptığı gelişine vuruşta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
24. dakikada Yunus Akgün'ün Mertens ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikanın ilk saniyelerinde Sara'nın savunma arakasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün penaltı noktası üzerinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un üstünden ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada Icardi'nin pasında Barış Alper'in sol çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta gitti.
Okan Buruk son maçın ilk 11'inde bulunmayan isimlerden sadece Fernando Muslera'ya şans verdi. [İHA]
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları RFS maçının 11'ine göre Alanya karşısında tek değişiklik yaptı.
Cezasından dolayı RFS mücadelesinde oynayamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile takımla antrenmanlara başlayan Hakim Ziyech, 21 kişilik kadroda yer almadı.