Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor ile Rams Park'ta karşılaştı. Cimbom, Yunus Akgün ile galibiyete uzanırken 7'inci kez sahadan zaferle ayrıldı ve puanını 21 yaptı.

İşte Galatasaray - Alanyaspor maçınndaki önemli anlar ve yaşananlar...