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Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla 8'inci maçında 7'inci galibiyetini aldı ve milli araya moralli girdi. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçındaki önemli anlar ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 18:03 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 21:01
Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 yendi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor ile Rams Park'ta karşılaştı. Cimbom, Yunus Akgün ile galibiyete uzanırken 7'inci kez sahadan zaferle ayrıldı ve puanını 21 yaptı.

İşte Galatasaray - Alanyaspor maçınndaki önemli anlar ve yaşananlar...

Galatasaray'da gol sonrası büyük sevinç yaşandı. [AA]Galatasaray'da gol sonrası büyük sevinç yaşandı. [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Sara'nın sağ çaprazdan ortasında Barış Alper'in ceza sahası içinde uzak köşede yaptığı gelişine vuruşta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

24. dakikada Yunus Akgün'ün Mertens ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikanın ilk saniyelerinde Sara'nın savunma arakasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün penaltı noktası üzerinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un üstünden ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada Icardi'nin pasında Barış Alper'in sol çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta gitti.

Okan Buruk son maçın ilk 11'inde bulunmayan isimlerden sadece Fernando Muslera'ya şans verdi. [İHA]Okan Buruk son maçın ilk 11'inde bulunmayan isimlerden sadece Fernando Muslera'ya şans verdi. [İHA]

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları RFS maçının 11'ine göre Alanya karşısında tek değişiklik yaptı.

Cezasından dolayı RFS mücadelesinde oynayamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile takımla antrenmanlara başlayan Hakim Ziyech, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Yunus Akgün bu sezon 4. golünü kaydetti. [AA]Yunus Akgün bu sezon 4. golünü kaydetti. [AA]

YUNUS AKGÜN FIRTINASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da sezon başında gönderilecek isimler arasında görülen ancka takımda kalan Yunus Akgün'ün çıkışı devam ediyor.

Genç futbolcu Alanyaspor karşısında da kilidi açan isim oldu ve bu sezon 4'üncü golünü kaydetti.

28'inci dakikada defansın arkasına sarkan yıldız oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi.

Gabriel Sara performansıyla herkesi mutlu ediyor. [DHA]Gabriel Sara performansıyla herkesi mutlu ediyor. [DHA]

SARA'DAN KATKIYA DEVAM

Cimbom'un seozn başında 18 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Gabriel Sara, 7'inci maçında 5'inci kez katkı yapmayı başardı.

Brezilyalı orta saha, Yunus Akgün'ün golünde pası veren isim oldu ve asist sayısını 3'e yükseltti.

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