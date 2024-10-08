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Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı kadrosu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, grupta liderlik koltuğunda oturuyor ve avantajını koruyarak üst lige yükselmek için bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:32 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:36
Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı kadrosu

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Milliler, bu maçın ardından İzlanda ile de mücadele edecek ve her iki karşılaşmadan da galip ayrılarak gruptan çıkma avantajını elde etmek istiyor.

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

SONRAKİ RAKİP İZLANDA

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

(Kaynak: IHA)(Kaynak: IHA)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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