Milano’da Thuram kasırgası! Inter Torino 3-1 MAÇ SONUCU

Inter Torino'yu 3-2 yenerek puanını 14'e yükseltti. [EPA]

Guillermo Maripan'ın 2 dakika ara ile gördüğü sarı kartlarla 10 kişi kalan Torino'ya karşı Marcus Thuram ile 25'te öne geçen Inter, 35'te Fransız yıldızın ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. 36'da Duvan Zapata bu yanıt verdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devrede akşamın en önemli ismi Thuram yine ağları sarstı ve skor 3-1'e taşındı. Nikola Vlasic 90'da penaltıdan takımı adına ikinci golü kaydetti ve maç 3-2 bitti.