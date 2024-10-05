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Milano'da Thuram kasırgası! Inter Torino 3-1 MAÇ SONUCU

İtalya 1. futbol ligi Serie A'nın 7'inci haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, evinde Torino'yu ağırladı. Milano temsilcisi Marcus Thuram'ın 3 golü ile sonuca giderken bordo beyazlıların 2 sayısı puan almaya yetmedi ve maç 3-2 sona erdi.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 23:44
Milano’da Thuram kasırgası! Inter Torino 3-1 MAÇ SONUCU

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Inter, Serie A'nın 7'inci haftasında evinde Torino'yu ağırladı. Mavi siyahlı Milano temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Inter Torino'yu 3-2 yenerek puanını 14'e yükseltti. [EPA]Inter Torino'yu 3-2 yenerek puanını 14'e yükseltti. [EPA]

Guillermo Maripan'ın 2 dakika ara ile gördüğü sarı kartlarla 10 kişi kalan Torino'ya karşı Marcus Thuram ile 25'te öne geçen Inter, 35'te Fransız yıldızın ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. 36'da Duvan Zapata bu yanıt verdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devrede akşamın en önemli ismi Thuram yine ağları sarstı ve skor 3-1'e taşındı. Nikola Vlasic 90'da penaltıdan takımı adına ikinci golü kaydetti ve maç 3-2 bitti.

Maçın kahramanı Marcus Thuram gol sevincini Lautaro Martinez ile paylaştı [AFP]Maçın kahramanı Marcus Thuram gol sevincini Lautaro Martinez ile paylaştı [AFP]

Inter bu sonuçla puanını 14'e çıkardı. Torino ise 11'de kaldı.

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