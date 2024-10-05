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İsrail oyunu sahnede! Beşiktaş'ın rakibi İstanbul'a gelmiyor

Daha önce Belgrad'da oynanacağı açıklanan ancak sonrasında İstanbul'a alınan Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Tel Aviv karşılaşması, güvenlik gerekçesiyle yeniden Sırbistan'ın başkentine verildi.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 15:30 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 15:40
İsrail oyunu sahnede! Beşiktaş’ın rakibi İstanbul’a gelmiyor

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Beşiktaş'ın israil ekibi Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı EuroCupmaçında yine salon değişikliğine gidildi. Adres bir kez daha Belgrad olarak açıklandı.

Beşiktaş EuroCup'taki son maçında Bahçeşhir Koleji'ne 87-65 yenilmişti. [İHA]Beşiktaş EuroCup'taki son maçında Bahçeşhir Koleji'ne 87-65 yenilmişti. [İHA]

İSRAİL EKİBİNE GÜVENCE VERİLMİŞTİ

8 Ekim'de oynanacak Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv mücadelesi öncesinde İsrail ekibinin İstanbul'a gelmek istememesi üzerine karşılaşma Belgrad'a alınmıştı.

Hükümet ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun her konuda güvence verdiği ve güvenlik önlemleri alma konusunda kararlığını göstermesi üzerine karşılaşma İstanbul'a verilmişti.

Ancak Hapoel Tel Aviv kararını değiştirdi ve Türkiye'ye gelmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine maçın Belgrad'da oynanacağı açıklandı.

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