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Galatasaray - Alanyaspor 3-0 MAÇ SONUCU || İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 8. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, evinde Alanyaspor'u ağırladı. İki haftadır alınan beklenmedik beraberliklerin ardından sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında Yunus Akgün'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak moral buldu. Bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükselten Cimbom, liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Alanyaspor ise 2 maçlık galibiyet serisinin ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle son dakikalarda Alanyaspor’un kaçırdığı net pozisyonlar maçın gidişatını belirledi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 22:17 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 22:22
Galatasaray - Alanyaspor 3-0 MAÇ SONUCU || İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

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Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanında umduğunu bulamadı. İki maçlık galibiyet serisiyle güçlü bir form grafiği yakalayan Güney ekibi, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü Galatasaray formasıyla Yunus Akgün kaydederken, Alanyaspor'un yıldız ismi Serdar Dursun, 90+4. dakikada yakaladığı boş kaleye gol fırsatını değerlendiremedi. Mücadele boyunca Galatasaray kalecisi Ertuğrul'un kritik kurtarışları, Cimbom'a galibiyeti getiren en önemli faktörlerden biri oldu. Alanyaspor ise bu mağlubiyetle 9 puanda kaldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MAÇTAN DAKİKALAR

🔶 1. Dakika: 🏁 Maç başladı! Hakem düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.

🔶 4. Dakika: ⚠️ Tehlikeli Geldi! Emre Taşdemir'in ortasında Okereke ön direkte vurdu; top kornere çıktı.

🔶 8. Dakika: 🎯 Sara Vurdu! Serbest vuruşu kullanan Sara'nın şutu barajdan sekip oyun alanına geri döndü.

🔶 14. Dakika: 🔄 Kaan'dan Sert Orta! Sağ kanattan etkili bir orta yapan Kaan'ın pasını Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

🔶 16. Dakika: 🚀 Mertens'ten Şut! Ceza sahası yayından sert bir şut çıkardı, ardından Jakobs tamamlamak istedi ancak savunma uzaklaştırdı.

🔶 24. Dakika: ❌ Yunus Vurdu, Ertuğrul Kurtardı! Yunus Akgün'ün şutunda Ertuğrul gole izin vermedi.

🔶 27. Dakika: ⚽ GOL | Yunus'tan Müthiş Aşırtma! Sara'nın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yunus, klas bir aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 🥅

🔶 37. Dakika: 🎯 Barış Alper Vurdu! Icardi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşu yan filelere çarptı.

🔶 45+3. Dakika: 🔔 İlk Yarı Bitti! Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

🔶 45. Dakika: 🔄 İkinci Yarı Başladı! İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

🔶 56. Dakika: 🚀 Mertens'ten Orta! Serbest vuruşta yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

🔶 58. Dakika: ❌ Sara Karşı Karşıya! Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ertuğrul gole izin vermedi.

🔶 64. Dakika: 🚀 Lopez Dışarı Attı! Ceza sahası dışından vurdu, top üstten auta çıktı.

🔶 70. Dakika: 🛡️ Balkovec Vurdu, Savunma Karşıladı! Serbest vuruşta Balkovec'in şutu baraja çarpıp kornere gitti.

🔶 80. Dakika: 🧤 Sara, Yine Ertuğrul! Kafa vuruşunu harika bir refleksle kurtaran Ertuğrul, gole izin vermedi.

🔶 87. Dakika: ❌ Bats Dişarıya! Batshuayi, yakın mesafeden topu dışarıya attı.

🔶 90+4. Dakika: ❌ Serdar Dursun Boş Kale! Boş kaleye gönderdiği topu dışarıya attı.

🔶 90+6. Dakika: 🏁 Maç Bitti! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 3 puanı alarak liderliğini sürdürdü.

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