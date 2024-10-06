Galatasaray - Alanyaspor 3-0 MAÇ SONUCU || İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanında umduğunu bulamadı. İki maçlık galibiyet serisiyle güçlü bir form grafiği yakalayan Güney ekibi, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü Galatasaray formasıyla Yunus Akgün kaydederken, Alanyaspor'un yıldız ismi Serdar Dursun, 90+4. dakikada yakaladığı boş kaleye gol fırsatını değerlendiremedi. Mücadele boyunca Galatasaray kalecisi Ertuğrul'un kritik kurtarışları, Cimbom'a galibiyeti getiren en önemli faktörlerden biri oldu. Alanyaspor ise bu mağlubiyetle 9 puanda kaldı.