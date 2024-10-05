Kırmızılar’a tek gol yetti! Crystal Palace Liverpool 0-1 MAÇ SONUCU

Mohamed Salah bu maçta skor katkısı yapamadı. [AFP]

TEK GOL YETTİ

Liverpool deplasmanda oynadığı randevuda 9'uncu dakikada Diogo Jota ile öne geçti.

Arne Slot'un öğrencileri oyunun büyük bir bölümünde üsütn olduğu karşılaşmada rakip kaleye 16 şut göndermeyi başarırken yüzde 68 de topla oynadı. Ayrca 542 başarılı pas yaptı.

Mücadele 1-0 sona ererken Liverpool liderliğini sürdürmeyi başardı ve puanını 18'e yükseltti. Palace ise 3 puanda kaldı.