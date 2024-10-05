Kırmızılar’a tek gol yetti! Crystal Palace Liverpool 0-1 MAÇ SONUCU

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 7'inci haftasında Crystal Palace ile Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Lider, zorlu mücadeleden Diogo Jota'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 7'inci haftasında Crystal Palace ile Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Lider, zorlu mücadeleden Diogo Jota'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
TEK GOL YETTİ
Liverpool deplasmanda oynadığı randevuda 9'uncu dakikada Diogo Jota ile öne geçti.
Arne Slot'un öğrencileri oyunun büyük bir bölümünde üsütn olduğu karşılaşmada rakip kaleye 16 şut göndermeyi başarırken yüzde 68 de topla oynadı. Ayrca 542 başarılı pas yaptı.
Mücadele 1-0 sona ererken Liverpool liderliğini sürdürmeyi başardı ve puanını 18'e yükseltti. Palace ise 3 puanda kaldı.