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TRT 1 CANLI ⚪ GS-FB-BJK UEFA Avrupa Ligi TRT 1, TRT Spor, Tabii canlı yayın izle ekranı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray, ikinci hafta maçlarına çıkıyor. Beşiktaş, bu akşam sahasında Eintracht Frankfurt’u ağırlarken, Galatasaray ise Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz ve kesintisiz bir şekilde takip edebilecek. Maçları full HD olarak izlemek isteyenler, TRT 1’in frekans bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, 3 Ekim 2024 TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarları ile Beşiktaş - Eintracht Frankfurt ve RFS - Galatasaray maçlarına dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:31
TRT 1 CANLI ⚪ GS-FB-BJK UEFA Avrupa Ligi TRT 1, TRT Spor, Tabii canlı yayın izle ekranı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam, Galatasaray ve Beşiktaş ikinci hafta maçlarıyla sahne alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Letonya'nın RFS takımına konuk olurken, siyah-beyazlılar Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u kendi sahasında ağırlayacak. Her iki karşılaşma da TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden futbol tutkunlarıyla buluşacak.

🔴 RFS Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçı
📅 Tarih: 3 Ekim 2024, Perşembe
🕖 Saat: 19.45
🌍 Yayın: TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)

⚫⚪ Beşiktaş Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi Maçı
📅 Tarih: 3 Ekim 2024, Perşembe
🕙 Saat: 22.00
🌍 Yayın: TRT 1 (Canlı ve Şifresiz)

📡 TRT 1 Frekans Bilgileri
🔸 Uydu: Türksat 4A
🔸 Frekans: 11794
🔸 Polarizasyon: V (Dikey)
🔸 Sembol Oranı: 30000
🔸 FEC: 3/4

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ

RFS Galatasaray Maçı Detayları
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Letonya temsilcisi RFS'ye konuk oluyor. 🔥 Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Taraftarlar, 19.45'te başlayacak olan bu mücadeleyi TRT 1 canlı yayını üzerinden şifresiz olarak izleyebilir. 🎥

Beşiktaş Eintracht Frankfurt Maçı Detayları
Siyah-beyazlılar ise Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. 📍 Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 🏟️ Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında üç puan alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. 🔥

🎯 3 Ekim 2024 TRT 1 Yayın Akışı
🔸 05:53 – İstiklal Marşı
🔸 05:55 – Şehirden Uzakta
🔸 10:30 – Alişan ile Gülümse Hayata
🔸 13:15 – Gönül Dağı
🔸 16:50 – Lingo Türkiye
🔸 17:55 – İddiaların Aksine
🔸 18:00 – Ana Haber
🔸 18:45 – Maç Önü
🔸 19:45 – Rigas FS - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
🔸 22:00 – Beşiktaş - Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
🔸 00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı
🔸 02:45 – Seksenler
🔸 03:50 – Gönül Dağı

📺 Televizyonlarınızda TRT 1 Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?
Eğer uydu alıcınızda TRT 1 kanalını bulamıyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek frekans ayarınızı güncelleyebilirsiniz: 👇

🔧 Samsung TV'lerde Frekans Ayarı
1️⃣ Menü tuşuna basarak Uzman Ayarlama bölümüne gidin.
2️⃣ Manuel Ayarlama menüsünü seçin.
3️⃣ Transponder sekmesine geçin ve 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçin.
4️⃣ Güncellemeyi başlatın. 🎛️

🔧 LG TV'lerde Frekans Ayarı
1️⃣ Kumandanızdaki Ayarlar sekmesine tıklayın.
2️⃣ Kanallar ve Kanal Tarama Ayarları bölümüne gidin.
3️⃣ Manuel Ayarlama menüsüne geçin ve Transponder sekmesini tıklayın.
4️⃣ 11794 (V/R) 30000 frekans bilgilerini ekleyin ve güncelleyin.
5️⃣ Güncelleme tamamlandığında 6 yeni kanal yüklendi ifadesini görmeniz gerekir.

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