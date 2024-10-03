TRT 1 CANLI ⚪ GS-FB-BJK UEFA Avrupa Ligi TRT 1, TRT Spor, Tabii canlı yayın izle ekranı

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ
⚽ RFS Galatasaray Maçı Detayları
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Letonya temsilcisi RFS'ye konuk oluyor. 🔥 Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Taraftarlar, 19.45'te başlayacak olan bu mücadeleyi TRT 1 canlı yayını üzerinden şifresiz olarak izleyebilir. 🎥
⚽ Beşiktaş Eintracht Frankfurt Maçı Detayları
Siyah-beyazlılar ise Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. 📍 Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 🏟️ Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında üç puan alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. 🔥
🎯 3 Ekim 2024 TRT 1 Yayın Akışı
🔸 05:53 – İstiklal Marşı
🔸 05:55 – Şehirden Uzakta
🔸 10:30 – Alişan ile Gülümse Hayata
🔸 13:15 – Gönül Dağı
🔸 16:50 – Lingo Türkiye
🔸 17:55 – İddiaların Aksine
🔸 18:00 – Ana Haber
🔸 18:45 – Maç Önü
🔸 19:45 – Rigas FS - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
🔸 22:00 – Beşiktaş - Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
🔸 00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı
🔸 02:45 – Seksenler
🔸 03:50 – Gönül Dağı
📺 Televizyonlarınızda TRT 1 Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?
Eğer uydu alıcınızda TRT 1 kanalını bulamıyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek frekans ayarınızı güncelleyebilirsiniz: 👇
🔧 Samsung TV'lerde Frekans Ayarı
1️⃣ Menü tuşuna basarak Uzman Ayarlama bölümüne gidin.
2️⃣ Manuel Ayarlama menüsünü seçin.
3️⃣ Transponder sekmesine geçin ve 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçin.
4️⃣ Güncellemeyi başlatın. 🎛️
🔧 LG TV'lerde Frekans Ayarı
1️⃣ Kumandanızdaki Ayarlar sekmesine tıklayın.
2️⃣ Kanallar ve Kanal Tarama Ayarları bölümüne gidin.
3️⃣ Manuel Ayarlama menüsüne geçin ve Transponder sekmesini tıklayın.
4️⃣ 11794 (V/R) 30000 frekans bilgilerini ekleyin ve güncelleyin.
5️⃣ Güncelleme tamamlandığında 6 yeni kanal yüklendi ifadesini görmeniz gerekir.