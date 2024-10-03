TRT 1 CANLI ⚪ GS-FB-BJK UEFA Avrupa Ligi TRT 1, TRT Spor, Tabii canlı yayın izle ekranı

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ

⚽ RFS Galatasaray Maçı Detayları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Letonya temsilcisi RFS'ye konuk oluyor. 🔥 Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada galibiyet alarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Taraftarlar, 19.45'te başlayacak olan bu mücadeleyi TRT 1 canlı yayını üzerinden şifresiz olarak izleyebilir. 🎥

⚽ Beşiktaş Eintracht Frankfurt Maçı Detayları

Siyah-beyazlılar ise Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. 📍 Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 🏟️ Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında üç puan alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. 🔥 🎯 3 Ekim 2024 TRT 1 Yayın Akışı

🔸 05:53 – İstiklal Marşı

🔸 05:55 – Şehirden Uzakta

🔸 10:30 – Alişan ile Gülümse Hayata

🔸 13:15 – Gönül Dağı

🔸 16:50 – Lingo Türkiye

🔸 17:55 – İddiaların Aksine

🔸 18:00 – Ana Haber

🔸 18:45 – Maç Önü

🔸 19:45 – Rigas FS - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

🔸 22:00 – Beşiktaş - Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

🔸 00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

🔸 02:45 – Seksenler

🔸 03:50 – Gönül Dağı

📺 Televizyonlarınızda TRT 1 Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

Eğer uydu alıcınızda TRT 1 kanalını bulamıyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek frekans ayarınızı güncelleyebilirsiniz: 👇 🔧 Samsung TV'lerde Frekans Ayarı

1️⃣ Menü tuşuna basarak Uzman Ayarlama bölümüne gidin.

2️⃣ Manuel Ayarlama menüsünü seçin.

3️⃣ Transponder sekmesine geçin ve 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçin.

4️⃣ Güncellemeyi başlatın. 🎛️ 🔧 LG TV'lerde Frekans Ayarı

1️⃣ Kumandanızdaki Ayarlar sekmesine tıklayın.

2️⃣ Kanallar ve Kanal Tarama Ayarları bölümüne gidin.

3️⃣ Manuel Ayarlama menüsüne geçin ve Transponder sekmesini tıklayın.

4️⃣ 11794 (V/R) 30000 frekans bilgilerini ekleyin ve güncelleyin.

5️⃣ Güncelleme tamamlandığında 6 yeni kanal yüklendi ifadesini görmeniz gerekir.