Avrupa’da puansız başlangıç! Başakşehir Rapid Wien’e 2-1 yenildi

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Rapid Wien'e evinde 2-1 yenilerek sezona puansız başladı. Temsilcimizin tek golünü Piatek attı. İşte Başakşehir Rapid Wien maçında yaşananlar...
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Rapid Wien'e evinde 2-1 yenilerek sezona puansız başladı. Temsilcimizin tek golünü Piatek attı. İşte Başakşehir Rapid Wien maçında yaşananlar...
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'dan aldığı pasla rakip kaleye ilerleyen Serdar Gürler, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.
18. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Beljo, penaltı noktası önünde uygun pozisyondaki Burgstaller'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun ayak içiyle gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Deniz çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
38. dakikada turuncu-lacivertliler sol kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, altıpas önünde iyi yükselen Kemen savunmadan sekip yükseklik kazanan topa kafayla vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
42. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
43. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden ağlarla buluştu: 0-1
45+2. dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında altıpas önüne gelen topa Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
46. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Burgstaller'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Schaub'ın boş pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
50. dakikada Rapid Wien 3. golüne yaklaştı. Ceza yayı önünde topla buluşan Grgic ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Deniz soluna gelen topa çok iyi uzandı ve köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
60. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Schaub'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Burgstaller'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarıya çıktı.
90+8. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Piatek'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Hedl meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmayı Rapid Wien 2-1 kazandı.
GOLLER
Rapid Wien, Louis Schaub'un attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti.
Rapid Wien, Louis Schaub'un attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti. pic.twitter.com/RYCom0byQI— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
GOOOOOOOOOOOL! Piatek harika vurdu ve skoru eşitledi
⚽GOOOLLL! Krzysztof Piatek'ten mükemmel kafa!! pic.twitter.com/Ilyp5p6XqJ— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
Louis Schaub, ikinci yarının başında attığı golle Rapid Wien'i yeniden öne geçirdi.
Louis Schaub, ikinci yarının başında attığı golle Rapid Wien'i yeniden öne geçirdi. pic.twitter.com/Knl4RBl5LQ— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 1 DEĞİŞİKLİK
UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Çağdaş Atan, kaleci Muhammed Şengezer'in yerine 19 yaşındaki Deniz Dilmen'e ilk 11'de görev verdi.
Atan, Rapid Wien karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat Özdemir, Figueiredo, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'ini sürdü.
PIATEK YİNE ATTI
Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, bu maçta da takımı adına fileleri havalandırmayı başardı.
Yıldız forvet attığı golle birlikte bu sezon sayısını 9'a yükseltti.
BAŞAKŞEHİR SLOVENYA DEPLASMANINDA
Temsilcimiz Başakşehir 2. hafta maçında NK Celje ile deplasmanda karşılaşacak. Rapid Wien ise Noah'ı konuk edecek.