Beşiktaş maçı CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt TRT 1 canlı yayın izle linki ve canlı takip ekranı

📊 Beşiktaş ve Avrupa'daki Performansı Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 246 maç yaptı. Bu maçlarda 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 104 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 125. kez sahne alacak olan Beşiktaş, bu kulvarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı.

🔍 Beşiktaş - Alman Takımları Karşısında Siyah-beyazlı ekip, Alman ekipleriyle 14. kez karşılaşacak. Geçmişte Wolfsburg, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig ile karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Özellikle 2017-2018 sezonunda Leipzig'i iki maçta da yenmeyi başardı.

📋 Frankfurt ve Türk Takımları Karşılaşmaları Frankfurt, Türk takımlarıyla 8. kez mücadele ediyor. Sakaryaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ekiplerle daha önce karşılaşan Alman temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta da berabere kaldı. Galatasaray karşısında ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.