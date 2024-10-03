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Beşiktaş maçı CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt TRT 1 canlı yayın izle linki ve canlı takip ekranı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. İlk haftada Ajax karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Kara Kartal, bu karşılaşmadan 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Sakatlığı devam eden Moatasem Al Musrati'nin kadroda yer almadığı Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Alman ekibini devirerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, taraftarlar heyecanla takımın sahadaki performansını takip ediyor.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:25 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:25
Beşiktaş maçı CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt TRT 1 canlı yayın izle linki ve canlı takip ekranı

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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ajax yenilgisinin ardından takımın reaksiyon göstermesi gerektiğini belirten Bronckhorst, "Bu turnuvada iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Evimizde oynamanın avantajını kullanarak güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz" dedi. Hollandalı teknik adam, takımının sahada disiplinli ve agresif bir oyun sergilemesi gerektiğini vurgularken, kadro tercihleriyle ilgili sürpriz olabileceğinin de sinyalini verdi. Beşiktaş, ikinci maçında Avrupa arenasında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

⚽ BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt ile sahasında karşılaşıyor. Kara Kartal, geçtiğimiz hafta Ajax'a 4-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu maçta taraftarları önünde galibiyet arayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde moral bulmak istiyor. Maç, Tüpraş Stadı'nda oynanıyor ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Maç ile ilgili detaylar ve izleme linki haberimizde!

📅 Maç Tarihi: 03 Ekim 2024
⏰ Maç Saati: 22:00
📺 Yayın Kanalı: TRT 1
🏟 Stadyum: Tüpraş Stadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maça dair yaptığı açıklamalarda, "Evimizde oynuyoruz ve reaksiyon vermemiz gereken bir maç. Ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar almak için savaşacağız" dedi. Takımda sakatlığı bulunan Moatasem Al Musrati ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

📊 Beşiktaş ve Avrupa'daki Performansı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 246 maç yaptı. Bu maçlarda 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 104 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 125. kez sahne alacak olan Beşiktaş, bu kulvarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı.

🔍 Beşiktaş - Alman Takımları Karşısında

Siyah-beyazlı ekip, Alman ekipleriyle 14. kez karşılaşacak. Geçmişte Wolfsburg, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig ile karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Özellikle 2017-2018 sezonunda Leipzig'i iki maçta da yenmeyi başardı.

📋 Frankfurt ve Türk Takımları Karşılaşmaları

Frankfurt, Türk takımlarıyla 8. kez mücadele ediyor. Sakaryaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ekiplerle daha önce karşılaşan Alman temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta da berabere kaldı. Galatasaray karşısında ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

🛠 TRT 1 Frekans Bilgileri 2024

Maçı izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1'in güncel frekans bilgileri:

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Frekans ayarlama işlemini yaparak maçı kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Sinyal yok hatası alan kullanıcılar, manuel ayarlama ile frekansları tekrar kontrol edebilir.

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