Beşiktaş maçı CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt TRT 1 canlı yayın izle linki ve canlı takip ekranı

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ajax yenilgisinin ardından takımın reaksiyon göstermesi gerektiğini belirten Bronckhorst, "Bu turnuvada iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Evimizde oynamanın avantajını kullanarak güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz" dedi. Hollandalı teknik adam, takımının sahada disiplinli ve agresif bir oyun sergilemesi gerektiğini vurgularken, kadro tercihleriyle ilgili sürpriz olabileceğinin de sinyalini verdi. Beşiktaş, ikinci maçında Avrupa arenasında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Fotoğraflar: AA
⚽ BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT CANLI YAYIN
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt ile sahasında karşılaşıyor. Kara Kartal, geçtiğimiz hafta Ajax'a 4-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu maçta taraftarları önünde galibiyet arayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde moral bulmak istiyor. Maç, Tüpraş Stadı'nda oynanıyor ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Maç ile ilgili detaylar ve izleme linki haberimizde!
📅 Maç Tarihi: 03 Ekim 2024
⏰ Maç Saati: 22:00
📺 Yayın Kanalı: TRT 1
🏟 Stadyum: Tüpraş Stadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maça dair yaptığı açıklamalarda, "Evimizde oynuyoruz ve reaksiyon vermemiz gereken bir maç. Ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar almak için savaşacağız" dedi. Takımda sakatlığı bulunan Moatasem Al Musrati ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.