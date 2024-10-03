CANLI YAYIN TRT TABİİ İZLE 📺 FB-TWENTE Avrupa Ligi maçı şifresiz, full HD, mobil TRT canlı izle linki

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda bu kritik karşılaşmadan da 3 puan alarak iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte Twente - Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen detaylar...
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda bu kritik karşılaşmadan da 3 puan alarak iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte Twente - Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen detaylar...
Twente - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye'de TRT Spor ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz ve kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler, aşağıdaki bağlantılar üzerinden yayınlara ulaşabilir.
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UEFA Avrupa Ligi maçları https://www.tabii.com/tr adresinden maçı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Twente ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların 4'ünü kazanmayı başardı. Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflediği performansı devam ettirerek bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yapan ve yıldız isimlerle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin performansı merakla bekleniyor.
3 Ekim 2024 Perşembe
🕒 22:00: Twente - Fenerbahçe
24 Ekim 2024 Perşembe
🕒 22:00: Fenerbahçe - Manchester United
7 Kasım 2024 Perşembe
🕒 23:00: AZ Alkmaar - Fenerbahçe
28 Kasım 2024 Perşembe
🕒 23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık 2024 Çarşamba
🕒 18:30: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak 2025 Perşembe
🕒 20:45: Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak 2025 Perşembe
🕒 23:00: Midtjylland - Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Twente karşısındaki mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç anındaki gelişmeleri ve canlı skoru, sosyal medya ve yayın platformlarından takip edebilir. Fenerbahçe'nin ilk 11'i, maç öncesi kadro durumu ve maç sonrası analizler için spor haberlerini yakından takip edebilirsiniz.