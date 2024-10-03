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CANLI YAYIN TRT TABİİ İZLE 📺 FB-TWENTE Avrupa Ligi maçı şifresiz, full HD, mobil TRT canlı izle linki

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, Fenerbahçe'nin Twente ile karşılaşacağı ikinci hafta maçı ile devam ediyor. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Union Saint-Gilloise’i 2-1 mağlup ederek 3 puanla başladı. Şimdi ise Hollanda ekibi Twente karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:58
CANLI YAYIN TRT TABİİ İZLE 📺 FB-TWENTE Avrupa Ligi maçı şifresiz, full HD, mobil TRT canlı izle linki

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda bu kritik karşılaşmadan da 3 puan alarak iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte Twente - Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📅 TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye'de TRT Spor ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz ve kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler, aşağıdaki bağlantılar üzerinden yayınlara ulaşabilir.

TABİİ CANLI YAYIN İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçları https://www.tabii.com/tr adresinden maçı takip edebilirsiniz.

🏟️ MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR VE İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Twente ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların 4'ünü kazanmayı başardı. Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflediği performansı devam ettirerek bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yapan ve yıldız isimlerle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin performansı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü

3 Ekim 2024 Perşembe

🕒 22:00: Twente - Fenerbahçe

24 Ekim 2024 Perşembe

🕒 22:00: Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024 Perşembe

🕒 23:00: AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım 2024 Perşembe

🕒 23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık 2024 Çarşamba

🕒 18:30: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe

🕒 20:45: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025 Perşembe

🕒 23:00: Midtjylland - Fenerbahçe

📢 MAÇLA İLGİLİ GELİŞMELER VE CANLI SKOR

Fenerbahçe'nin Twente karşısındaki mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç anındaki gelişmeleri ve canlı skoru, sosyal medya ve yayın platformlarından takip edebilir. Fenerbahçe'nin ilk 11'i, maç öncesi kadro durumu ve maç sonrası analizler için spor haberlerini yakından takip edebilirsiniz.

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