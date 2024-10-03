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Galatasaray'ın Rigas maçı 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rigas ile karşılaşıyor. İlk maçında PAOK'u mağlup eden sarı kırmızılılar, Rigas'ı da yenip Avrupa'da 2'de 2 yapmanın hedefinde. Rigas - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:30 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:40
Galatasaray’ın Rigas maçı 11’i belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rigas ile karşılaşıyor. İlk maçında PAOK'u mağlup eden sarı kırmızılılar, Rigas'ı da yenip Avrupa'da 2'de 2 yapmanın hedefinde.

Rigas - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

Rigas : Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savajnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njie, Lipuscek.

Galatasaray : Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Icardi.

Galatasaray ilk maçında PAOK ile karşılaştı. (İHA)Galatasaray ilk maçında PAOK ile karşılaştı. (İHA)
GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE 5. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

Galatasaray PAOK maçında skoru belirleyen gol Icardi'den geldi. (İHA)Galatasaray PAOK maçında skoru belirleyen gol Icardi'den geldi. (İHA)
4 İSİM YOK

Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.

KADRO DEĞERİ FARKI ÇOK BÜYÜK

Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.

Galatasaray bir sonraki maçında Elfsborg'u konuk edecek. (İHA)Galatasaray bir sonraki maçında Elfsborg'u konuk edecek. (İHA)
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:

1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-1

2. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray

3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)

4. hafta: Galatasaray-Tottenham (İngiltere)

5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray

7. hafta: Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

8. hafta: Ajax (Hollanda)-Galatasaray

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