UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.
Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rigas ile karşılaşıyor. İlk maçında PAOK'u mağlup eden sarı kırmızılılar, Rigas'ı da yenip Avrupa'da 2'de 2 yapmanın hedefinde.
Rigas - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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İLK 11'LER
Rigas : Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savajnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njie, Lipuscek.
Galatasaray : Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Icardi.
Galatasaray ilk maçında PAOK ile karşılaştı. (İHA)
GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE 5. SIRADA
Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.
Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.
Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.