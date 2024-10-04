Beşiktaş’ın savunma hattı alarm veriyor!

Karşılaşmada 90 dakika boyunca üstün olan Van Bronckhorst 'un öğrencileri, bir türlü kaleci Santos'u geçemedi. 21 yaşındaki Brezilyalı eldiven İmmobile'nin penaltısını kurtardıktan sonra kalesinde adeta devleşti ve 6 net gol pozisyonunda daha Beşiktaş forvetlerine gol şansı tanımadı. Buna karşılık siyah beyazlıların kalesine 3 kez gelen Frankfurt hücumcuları, (biri penaltı olmak üzere) bu atakların 3'ünü de gole çevirmeyi başardı.

Avrupa Ligi 'nin yeni formatında 8 farklı takımla maç yapacak olan siyah beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Ajax 'a 4-0 mağlup olduktan sonra, kendi evinde E. Frankfurt'a 3-1 yenildi.

Beşiktaş 2 maçta 7 gol yedi. (AFP)

LİGDE AZ AVRUPA'DA ÇOK

Beşiktaş her ne kadar ligde başarılı bir performans gösterse de Avrupa'da aynı başarıyı tekrarlayamıyor.

Elemelerle birlikte 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 11 gol yerken sadece 9 gol attı ve -2 averajı gördü. Siyah beyazlılar ligde ise defansif anlamda daha iyi bir görüntü sergilerken 6 maçta 4 gol yedi. Beşiktaş bu 6 maçta rakip ağlara 14 gol attı ve +10 averaja sahip oldu.