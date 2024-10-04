Beşiktaş’ın savunma hattı alarm veriyor!

Avrupa Ligi'nin yeni formatında 8 farklı takımla maç yapacak olan siyah beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olduktan sonra, kendi evinde E. Frankfurt'a 3-1 yenildi.
Karşılaşmada 90 dakika boyunca üstün olan Van Bronckhorst'un öğrencileri, bir türlü kaleci Santos'u geçemedi. 21 yaşındaki Brezilyalı eldiven İmmobile'nin penaltısını kurtardıktan sonra kalesinde adeta devleşti ve 6 net gol pozisyonunda daha Beşiktaş forvetlerine gol şansı tanımadı. Buna karşılık siyah beyazlıların kalesine 3 kez gelen Frankfurt hücumcuları, (biri penaltı olmak üzere) bu atakların 3'ünü de gole çevirmeyi başardı.