RFS - Galatasaray maç sonucu: 2-2 🔶 İşte maçtan dakikalar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak grupta önemli bir fırsatı kaçırdı. İlk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Aslan, üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamayınca sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçının ardından bir kez daha 2 farklı üstünlüğünü koruyamamanın sıkıntısını yaşadı.
Fotoğraflar: IHA
📋 RFS - Galatasaray Maçı Özeti (2-2)
🏟️ Stadyum: Daugava
🕒 Tarih: 3 Ekim 2024
🔥 Maç Sonucu: RFS 2-2 Galatasaray
📋 Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
🥅 Maç Özeti:
⚽ 12. Dakika | GOL!
Galatasaray'ın golünü Mertens attı: 0-1
⚽ 38. Dakika | GOL!
Yunus Akgün'ün şık vuruşu ile fark ikiye çıktı: 0-2
⚽ 40. Dakika | GOL!
Ikounieks, dönen topu tamamladı ve farkı 1'e indirdi: 1-2
⚽ 54. Dakika | GOL!
Odisharia, kafa vuruşu sonrası skoru eşitledi: 2-2