RFS - Galatasaray maç sonucu: 2-2 🔶 İşte maçtan dakikalar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak grupta önemli bir fırsatı kaçırdı. İlk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Aslan, üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamayınca sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçının ardından bir kez daha 2 farklı üstünlüğünü koruyamamanın sıkıntısını yaşadı.