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RFS - Galatasaray maç sonucu: 2-2 🔶 İşte maçtan dakikalar

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıda skoru koruyamayarak sahadan bir puanla ayrıldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında da benzer bir senaryo yaşayan Galatasaray, yine üstünlüğünü koruyamamanın bedelini ödedi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 22:01 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 22:01
RFS - Galatasaray maç sonucu: 2-2 🔶 İşte maçtan dakikalar

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak grupta önemli bir fırsatı kaçırdı. İlk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Aslan, üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamayınca sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçının ardından bir kez daha 2 farklı üstünlüğünü koruyamamanın sıkıntısını yaşadı.

Fotoğraflar: IHAFotoğraflar: IHA

📋 RFS - Galatasaray Maçı Özeti (2-2)

🏟️ Stadyum: Daugava

🕒 Tarih: 3 Ekim 2024

🔥 Maç Sonucu: RFS 2-2 Galatasaray

📋 Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)

🥅 Maç Özeti:

12. Dakika | GOL!

Galatasaray'ın golünü Mertens attı: 0-1

38. Dakika | GOL!

Yunus Akgün'ün şık vuruşu ile fark ikiye çıktı: 0-2

40. Dakika | GOL!

Ikounieks, dönen topu tamamladı ve farkı 1'e indirdi: 1-2

54. Dakika | GOL!

Odisharia, kafa vuruşu sonrası skoru eşitledi: 2-2

📈 Öne Çıkan Anlar:

🔄 26. Dakika

RFS'de sakatlık yaşayan Ndjiki yerini Zelenkovs'a bıraktı.

🟨 18. Dakika

Yunus Akgün aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.

🧤 81. Dakika

Mertens'in serbest vuruşunu kaleci Ondoa kurtardı.

🎯 İstatistikler:

🥅 İlk Yarı Sonucu: RFS 1-2 Galatasaray

📊 Toplam Goller: 4

🟥 Kartlar: 2 sarı kart

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