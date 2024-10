Okan Buruk’tan olay iddia: Bana ceza aldırmak için çalıştılar

Okan Buruk, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine ceza aldırmak için hareket ettiğini söyledi. [AA]

OKAN BURUK'TAN PFDK SEVKİ SÖZLERİ

Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticilerin kendisin ceza aldırmak için çalıştıklarını öne sürerek; "Enteresan şeyler olmaya başladı. Batshuayi ve benim sevklerim enteresan. Hakemle bir diyaloğum olsaydı zaten kart görürdüm. Pazar gününden beri Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin ceza almam için çaba sarf ettiklerinin bilgisini almıştım. Hakemi tehdit etmem için onunla konuşmam lazım, öyle bir şey de olmadı. Kendi kendinize söylenmeniz bile ceza maddesi olarak karşınıza çıkacaktır. Hakemle iletişimim yokken beni bu görüntüyle sevk ederseniz bu hukuka aykırı.

Bu başlıyorsa devamının gelmesi lazım. Her oyuncu için. Bundan önce bu yapılmadı. Yüz yüze yapılan tehditleri gördük. Adam dövmeleri gördük. Taraftar dövmeleri gördük. Bunlarda hiç ceza yoktu. Bizim özelimizde bu yapılacaksa üzücü. Ancak her karara saygılıyım. Federasyonumuza güveniyorum. Ne karar verirlerse de buna da saygı duyuyorum. Benim için, takımım için en önemli şey sahada olmam. Bunu istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere karşı da ben, ekibim, futbolcularım her zaman bunun arkasında olacağız." diye konuştu.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıakcaklarını ve rakiplerine saygı duyduklarını ifade eden Buruk; "Önemli bir oyunculara sahipler. Taktiksel olarak ne yaptıklarını gördük. İyi savunma yapacak bir takım. Son Bükreş maçında kalabalık savunma yapmayı denediler. Hedefimiz buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, hazırlandık. Oyuncularımızla en iyisini yapacağız. "Bu maçı en iyi oyuncularımızla oynamak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kendi sahasında etkili olan, kendi liginde son iki senenin şampiyonu bir takım. Onları yenmek için elimizdeki en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz."" ifadelerini kullandı.