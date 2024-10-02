Okan Buruk’tan olay iddia: Bana ceza aldırmak için çalıştılar

Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşılaşan Galatasaray, ikinci haftada FK Rīgas Futbola Skola ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Teknikl Direktör Okan Buruk, çarpıcı ifadeler kullandı.
Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşılaşan Galatasaray, ikinci haftada FK Rīgas Futbola Skola ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Teknikl Direktör Okan Buruk, çarpıcı ifadeler kullandı.
OKAN BURUK'TAN PFDK SEVKİ SÖZLERİ
Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticilerin kendisin ceza aldırmak için çalıştıklarını öne sürerek; "Enteresan şeyler olmaya başladı. Batshuayi ve benim sevklerim enteresan. Hakemle bir diyaloğum olsaydı zaten kart görürdüm. Pazar gününden beri Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin ceza almam için çaba sarf ettiklerinin bilgisini almıştım. Hakemi tehdit etmem için onunla konuşmam lazım, öyle bir şey de olmadı. Kendi kendinize söylenmeniz bile ceza maddesi olarak karşınıza çıkacaktır. Hakemle iletişimim yokken beni bu görüntüyle sevk ederseniz bu hukuka aykırı.
Bu başlıyorsa devamının gelmesi lazım. Her oyuncu için. Bundan önce bu yapılmadı. Yüz yüze yapılan tehditleri gördük. Adam dövmeleri gördük. Taraftar dövmeleri gördük. Bunlarda hiç ceza yoktu. Bizim özelimizde bu yapılacaksa üzücü. Ancak her karara saygılıyım. Federasyonumuza güveniyorum. Ne karar verirlerse de buna da saygı duyuyorum. Benim için, takımım için en önemli şey sahada olmam. Bunu istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere karşı da ben, ekibim, futbolcularım her zaman bunun arkasında olacağız." diye konuştu.
"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıakcaklarını ve rakiplerine saygı duyduklarını ifade eden Buruk; "Önemli bir oyunculara sahipler. Taktiksel olarak ne yaptıklarını gördük. İyi savunma yapacak bir takım. Son Bükreş maçında kalabalık savunma yapmayı denediler. Hedefimiz buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, hazırlandık. Oyuncularımızla en iyisini yapacağız. "Bu maçı en iyi oyuncularımızla oynamak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kendi sahasında etkili olan, kendi liginde son iki senenin şampiyonu bir takım. Onları yenmek için elimizdeki en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz."" ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ FUTBOLCULARI KADIKÖY'DE İZLETTİRDİK"
Acun Ilıcalı'yı sosyal medya hesabından silmesinin sorulduğu Okan Buruk; "Acun'la hala dostuz, o Fenerbahçe ben Galatasaray için mücadele ediyoruz. 1 hafta 10 gün önce çok önemli futbolcuları oraya götürüp izlettirdik. Sahada kaldık, geçen seneki dosyalara dönmemiz komik geliyor." dedi.
"KANAL KANAL GEZMEK İÇİN ERKEN"
Rakiplerine gönderme yapmayı sürdüren Buruk; "Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.