UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, Union Saint Gilloise'nın ardından Twente'yi de yenip 2'de 2 yapmak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, Union Saint Gilloise'nın ardından Twente'yi de yenip 2'de 2 yapmak.
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FENERBAHÇE İLK MAÇI KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.
Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5. MAÇ
Fenerbahçe, Twente ile 5. resmi maçına çıkıyor.
İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.
İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.