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Twente - Fenerbahçe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, Union Saint Gilloise'nın ardından Twente'yi de yenip 2'de 2 yapmak. Twente Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 21:54
Twente - Fenerbahçe | CANLI

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, Union Saint Gilloise'nın ardından Twente'yi de yenip 2'de 2 yapmak.

Fenerbahçe ilk maçında Union'u 2-1 yendi. (AA)Fenerbahçe ilk maçında Union'u 2-1 yendi. (AA)
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Twente Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;


İLK 11'LER

Twente : Unnerstall, van Rooij, Hilhers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Ricky van Wolfswinkel, Sam Lammers, van Bergen

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Jayden, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri.

Fenerbahçe galibiyeti taraftarıyla kutladı. (AA)Fenerbahçe galibiyeti taraftarıyla kutladı. (AA)
FENERBAHÇE İLK MAÇI KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

Union maçında Fenerbahçe'nin ikinci golü Osayi'nin içeri çevirdiği topta rakibin ters vuruşuyla geldi. (AA)Union maçında Fenerbahçe'nin ikinci golü Osayi'nin içeri çevirdiği topta rakibin ters vuruşuyla geldi. (AA)
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5. MAÇ

Fenerbahçe, Twente ile 5. resmi maçına çıkıyor.

İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.

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