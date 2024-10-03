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Kocaman sıfır! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Frankurt'a 3-1 yenildi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekip bu sezon uygulanan lig aşamasında ikinci maçından da puansız ayrıldı. Temsilcimizin tek golünü Arthur Masuaku kaydetti. İşte Beşiktaş - Frankfurt maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 00:08
Kocaman sıfır! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Frankurt’a 3-1 yenildi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Frankfurt'a 3-1 yenildi. Ajax karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında evinde kazanma parolasıyla sahaya çıkan Kartal, taraftarlarını üzdü.

İşte Beşiktaş - Frankfurt maçında yaşananlar...

Rafa Silva bu kez isteneni ortaya koyamadı [AA]Rafa Silva bu kez isteneni ortaya koyamadı [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Ndour'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Ceza sahasının solunda aut çizgisine yakın bir bölgede Paulista'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada atışı kullanan Marmoush, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada Eintracht Frankfurt çalışılmış bir duran topla 2. golü buldu. Beşiktaş yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta Marmoush pasını bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafayla indirdiği topu Ebimbe altı pas içinde filelerle buluşturdu.

26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda top Koch'un eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada topun başına geçen Immobile'nin vuruşunda, kaleci Santos topu direk dibinde kurtararak kornere çeldi.

37. dakikada Rafa Silva ceza yayı içinde topla buluşarak şutunu çekti, kalecinin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasıyla ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

Frankfurt penaltıdan öne geçti.

Frankfurt, Dina Ebimbe ile farkı ikiye çıkardı.

Ciro Immobile penaltıdan yararlanamadı

Rafa Silva müthiş vurdu önce kaleci sonra direk!


Frankfurt, Knauff'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Masuaku maçın sonunda Santos'u bu ilginç golle mağlup etti!

Jonas Svensson ilk 11'e döndü. [AA]Jonas Svensson ilk 11'e döndü. [AA]

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın Frankfurt ile karşılaştığı mücadelede Kayserispor maçından 3 değişiklik vardı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Alman temsilcisi karşısında kale ve savunma hattında farklı isimlerle çıktı.

Hollandalı teknik adam, hastalığını atlatan Svensson'un yanı sıra Kayserispor deplasmanında sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'ya da 11'de şans verdi. Siyah-beyazlı takımda tecrübeli kaleci Mert Günok'un yerine ise Ersin Destanoğlu sahaya çıktı. Ersin böylelikle bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Ciro Immobile kaçırdığı penaltıyla herkesi üzdü. [AFP]Ciro Immobile kaçırdığı penaltıyla herkesi üzdü. [AFP]

CIRO IMMOBILE PENALTIYI KAÇIRDI

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Frankfurt'un 2-0 önde olduğu karşılaşmada kazanılan penaltı sonrası topun başına geçti.

34 yaşındaki forvetin yaptığı vuruş sonrasında Aman temsilcisinin 21 yaşındaki kalecisi Kauã Santos topu çedi ve skor aynı kaldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını takip etti. [İHA}TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını takip etti. [İHA}

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını tribünden takip etti.

Hacıosmanoğlu, kendisine büyük ilgi gösteren taraftarları selamladı.

Beşiktaş bir sonraki maçında Lyon'a konuk olacakBeşiktaş bir sonraki maçında Lyon'a konuk olacak

RAKİP LYON

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon deplasmanına çıkacak.

Siyah beyazlıları 24 Ekim'de Fransa'da zorlu bir müsabakada 3 puan için savaşacak.

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