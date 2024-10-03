Kocaman sıfır! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Frankurt’a 3-1 yenildi

⚽GOL! Masuaku maçın sonunda Santos'u bu ilginç golle mağlup etti! pic.twitter.com/VlxOIkaWSE

Masuaku maçın sonunda Santos'u bu ilginç golle mağlup etti!

22. dakikada Eintracht Frankfurt çalışılmış bir duran topla 2. golü buldu. Beşiktaş yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta Marmoush pasını bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafayla indirdiği topu Ebimbe altı pas içinde filelerle buluşturdu.

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BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın Frankfurt ile karşılaştığı mücadelede Kayserispor maçından 3 değişiklik vardı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Alman temsilcisi karşısında kale ve savunma hattında farklı isimlerle çıktı.

Hollandalı teknik adam, hastalığını atlatan Svensson'un yanı sıra Kayserispor deplasmanında sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'ya da 11'de şans verdi. Siyah-beyazlı takımda tecrübeli kaleci Mert Günok'un yerine ise Ersin Destanoğlu sahaya çıktı. Ersin böylelikle bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.