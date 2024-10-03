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Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Opet oldu. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşan sarı lacivertliler, parkeden 79-63'lük skorla galip ayrıldı ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. PERİYOT SONUÇLARI 1. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 16 - 16 Beşiktaş



2. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 33 - 37 Beşiktaş



3. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 55 - 51 Beşiktaş 4. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 79 - 63 Beşiktaş