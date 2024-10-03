Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Opet oldu. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşan sarı lacivertliler, parkeden 79-63'lük skorla galip ayrıldı ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 16 - 16 Beşiktaş
2. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 33 - 37 Beşiktaş
3. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 55 - 51 Beşiktaş
4. PERİYOT : Fenerbahçe Opet 79 - 63 Beşiktaş
Gabby Williams takımı adına en etkili isimlerden biriydi. [AA]
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA UZANDI
İlk çeyrek 16-16'lık eşitlikle sona erdi. İki takım arasındaki dengeyi Beşiktaş bozdu. İlk devreyi 37-33 önde kapatan siyah beyazlılara karşı Fenerbahçe dengeyi sağladı ve 55-51'le son çeyreğe önde girdi. Karşılaşmayı da Kanarya 79-63'lük skorla kazandı ve adını yeniden Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.
MVP WILLIAMS
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında karşılaşmanın en değerli oyuncusu Gabby Williams seçildi. Williams'a ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, parkede istişarede bulundular. (AA)
MAÇ NEDEN ERTELENMİŞTİ?
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarlar sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için ertelenmişti.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu. İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.
Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. İstişareler sonucunda maçın Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.