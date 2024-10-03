Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat , Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş 'ta UEFA Avrupa Ligi 'nin ikinci maçından puansız ayrılmanın üzüntüsü yaşandı. Siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt karşısında önemli bir mücadele ortaya koysa da sahadan 3-1'lik yenilgi aldı.

Siyah beyazlı ekibin Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst , zorlu maçın ardından eve gitmek üzere aracına bindi ancak Başkan Hasan Arat 'ın telefonu üzerine stada döndü.

Hasan Arat Frankfurt maçı sonrası Giovanni van Bronckhorst ile görüştü. [AA]

Giovanni van Bronckhorst karşılaşma sonrasında tribünlere sitem etmişti. [AA]

GIOVANNI VAN BRONCKHORST'A DESTEK

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yaklaşık yirmi dakika süren toplantıda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a Eintracht Frankfurt'a karşısındaki oyunu beğendiklerini ancak şanssız olduklarını söyledi.

Görüşmede Hollandalı teknik adama taraftarın ıslıklı protestosuna kafasını takmaması gerektiğini belirtirken futboldan dolayı da tebriklerini iletti.

İki ismin görüşmesi sona erdikten sonra Giovanni van Bronckhorst stattan ikinci kez ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Öte yandan başkan Hasan Arat ve yöneticilerin, kısa süre içerisinde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolculara moral vereceği öğrenildi.

