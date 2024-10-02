Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi

Beşiktaş ilk maçlar sonunda son sırada yer alıyor. (DHA) FRANKFURT FORMDA Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü. Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Kayseri deplasmanında Svensson ve Onur'dan yoksun sahaya çıkınca Milot Rashica sağ bekte forma giydi. Tecrübeli oyuncu, bekteki performansıyla parmak ısırttı. Bir penaltı aldıran bir de asist yapan Kosovalı futbolcunun sağ bekteki sergilediği oyun takdir topladı. 12 ikili mücadeleye girerek maçta bu alanda 1. sırada bulunan deneyimli futbolcu, 7'sini kazanmayı başardı. 2 top kapmayla karşılaşmanın en iyilerinden olan Rashica, 2 uzaklaştırmanın yanı sıra hücumda da 2 kilit pas ile oynadı.

Immobile, Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. (DHA)

GOL YÜKÜ ONLARDA

Kartal şu ana dek 27 gol atma başarısı gösterirken bunların 20'sini İmmobile, Gedson ve Rafa kaydetti. Ayrıca Rafa ve Gedson birbirleri dışında iki asiste daha imza atarak 22 golün katkısını vermiş oldu.

Siyah beyazlıların geçen sezona göre hücum gücü üst seviyeye çıkarken, İmmobile de Kayseri deplasmanında attığı iki golle 6'yı bulup, 5 gollü Edin Dzeko (F.Bahçe) ve Figueiredo'yu (Başakşehir) geçerek ligin krallığına yükseldi.

Gedson Fernandes ise kariyer sezonunu yaşıyor. Portekizli oyuncu bugüne dek 3 golden fazlasını attığı bir sezon yaşayamamıştı. Deneyimli isim şimdiden 6'yı bulup rekorunu iki katına çıkarmış durumda