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Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11'i belirledi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler Avrupa'ya çevrildi. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında sahasında Frankfurt ile karşılaşacak. Ajax maçında farklı bir kadroyla çıkan van Bronckhorst bu defa ideal 11'ini sahaya sürecek. İşte maça dair detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:14
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

Beşiktaş ilk maçında Ajax'a farklı kaybetti. (DHA)Beşiktaş ilk maçında Ajax'a farklı kaybetti. (DHA)
İLK MAÇ OLACAK

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş Frankfurt'u mağlup ederek ilk puanlarını kazanmak istiyor. (DHA)Beşiktaş Frankfurt'u mağlup ederek ilk puanlarını kazanmak istiyor. (DHA)
TEK YENİLGİ AVRUPA'DA

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Beşiktaş ilk maçlar sonunda son sırada yer alıyor. (DHA)Beşiktaş ilk maçlar sonunda son sırada yer alıyor. (DHA)
FRANKFURT FORMDA

Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü.

Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Rashica, Kayserispor maçında sağ bekte başarılı performans gösterdi. (DHA)Rashica, Kayserispor maçında sağ bekte başarılı performans gösterdi. (DHA)
RASHICA BEĞENİ TOPLADI

Siyah-beyazlı takım, Kayseri deplasmanında Svensson ve Onur'dan yoksun sahaya çıkınca Milot Rashica sağ bekte forma giydi.

Tecrübeli oyuncu, bekteki performansıyla parmak ısırttı. Bir penaltı aldıran bir de asist yapan Kosovalı futbolcunun sağ bekteki sergilediği oyun takdir topladı.

12 ikili mücadeleye girerek maçta bu alanda 1. sırada bulunan deneyimli futbolcu, 7'sini kazanmayı başardı. 2 top kapmayla karşılaşmanın en iyilerinden olan Rashica, 2 uzaklaştırmanın yanı sıra hücumda da 2 kilit pas ile oynadı.

Immobile, Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. (DHA)Immobile, Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. (DHA)
GOL YÜKÜ ONLARDA

Kartal şu ana dek 27 gol atma başarısı gösterirken bunların 20'sini İmmobile, Gedson ve Rafa kaydetti. Ayrıca Rafa ve Gedson birbirleri dışında iki asiste daha imza atarak 22 golün katkısını vermiş oldu.

Siyah beyazlıların geçen sezona göre hücum gücü üst seviyeye çıkarken, İmmobile de Kayseri deplasmanında attığı iki golle 6'yı bulup, 5 gollü Edin Dzeko (F.Bahçe) ve Figueiredo'yu (Başakşehir) geçerek ligin krallığına yükseldi.

Gedson Fernandes ise kariyer sezonunu yaşıyor. Portekizli oyuncu bugüne dek 3 golden fazlasını attığı bir sezon yaşayamamıştı. Deneyimli isim şimdiden 6'yı bulup rekorunu iki katına çıkarmış durumda

van Bronckhorst ideal 11'ini sahaya sürecek. (DHA)van Bronckhorst ideal 11'ini sahaya sürecek. (DHA)
MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Frankfurt karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Mert, Rashica, Paulista, Felix, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Immobile.

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