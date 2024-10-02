Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı

Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Rigas maçına çevrildi.
İlk maçında sahasında PAOK'u ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrılmış ve sezona 3 puanla başlamıştı.
Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Rigas maçına çevrildi.
İlk maçında sahasında PAOK'u ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrılmış ve sezona 3 puanla başlamıştı.
HEDEF 2'DE 2!
Avrupa Ligi'nin kağıt üzerinde güçsüz ekiplerinden Rigas ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Aslan, sahadan 3 puan ile ayrılarak ilk 8 iddiasını sürdürmenin peşinde.
Avrupa Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan üst tura yükselecek.
OSIMHEN YOK
Galatasaray'da Rigas maçı öncesi kötü bir gelişme yaşandı. 2 gol attığı Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in durumu belli oldu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen yıldız golcü, takımını bu maçta yalnız bırakacak.
SALLAI LİSTEYE ALINMADI
Galatasaray'da Osimhen'in yanı sıra Roland Sallai de bu maçta forma giyemeyecek. Macar futbolcu, Kasımpaşa karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyerken, Avrupa listesine yazılmaması nedeniyle Rigas maçında kadroda olmayacak.
DEFANS HATTI DEĞİŞİYOR
Kasımpaşa maçında rotasyona giden Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası eleştirilerin odağı olmuştu. Tecrübeli teknik adamın bu nedenle Rigas maçında bazı isimleri tekrar kulübeye çekeceği öğrenildi.
JELERT VE NELSSON OLMAYACAK
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında savunma hattı Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Jakobs 4'lüsünden oluşmuştu. Okan hoca; Jelert yerine Kaan Ayhan'a, Nelsson yerine ise Davinson Sanchez'e forma verecek.
Torreira yerine forma giyen ve performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay da yerini Uruguaylı yıldıza bırakacak.
KANATLAR YUNUS AKGÜN VE BARIŞ ALPER'İN
Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz da tekrar ilk 11'de olacak. Milli futbolcu, Avrupa kadrosuna yazılmayan Sallai yerine sağ kanatta forma giyecek.
OSIMHEN YERİNE MERTENS
Kasımpaşa maçında Osimhen ve Icardi ile çift forvet oynayan Galatasaray, Rigas maçında yeniden 4-2-3-1 sistemine geçiş yapacak.
Sarı kırmızılılarda Osimhen yerine Mertens forma giyecek. İleri uçta ise Mauro Icardi olacak.