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Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk'tan farklı 11 kararı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler yeniden Avrupa'ya çevrildi. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Rigas ile karşılaşacak. Kasımpaşa maçındaki 11 tercihleriyle eleştirilen Okan Buruk, Rigas karşısında tamamen farklı bir kurguyla sahaya çıkacak. İşte Rigas Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve temsilcimizin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:36
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı

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Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Rigas maçına çevrildi.

İlk maçında sahasında PAOK'u ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrılmış ve sezona 3 puanla başlamıştı.

Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki tercihleriyle eleştirilmişti. (AA)Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki tercihleriyle eleştirilmişti. (AA)
HEDEF 2'DE 2!

Avrupa Ligi'nin kağıt üzerinde güçsüz ekiplerinden Rigas ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Aslan, sahadan 3 puan ile ayrılarak ilk 8 iddiasını sürdürmenin peşinde.

Avrupa Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan üst tura yükselecek.

Osimhen Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. (AA)Osimhen Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. (AA)
OSIMHEN YOK

Galatasaray'da Rigas maçı öncesi kötü bir gelişme yaşandı. 2 gol attığı Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in durumu belli oldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen yıldız golcü, takımını bu maçta yalnız bırakacak.

Roland Sallai Rigas maçında forma giyemeyecek. (AA)Roland Sallai Rigas maçında forma giyemeyecek. (AA)
SALLAI LİSTEYE ALINMADI

Galatasaray'da Osimhen'in yanı sıra Roland Sallai de bu maçta forma giyemeyecek. Macar futbolcu, Kasımpaşa karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyerken, Avrupa listesine yazılmaması nedeniyle Rigas maçında kadroda olmayacak.

Okan Buruk, Rigas karşısına Kasımpaşa maçı 11'inden farklı bir kurguyla çıkacak. (AA)Okan Buruk, Rigas karşısına Kasımpaşa maçı 11'inden farklı bir kurguyla çıkacak. (AA)
DEFANS HATTI DEĞİŞİYOR

Kasımpaşa maçında rotasyona giden Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası eleştirilerin odağı olmuştu. Tecrübeli teknik adamın bu nedenle Rigas maçında bazı isimleri tekrar kulübeye çekeceği öğrenildi.

Jelert verilen şansları değerlendiremedi. (AA)Jelert verilen şansları değerlendiremedi. (AA)
JELERT VE NELSSON OLMAYACAK

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında savunma hattı Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Jakobs 4'lüsünden oluşmuştu. Okan hoca; Jelert yerine Kaan Ayhan'a, Nelsson yerine ise Davinson Sanchez'e forma verecek.

Torreira yerine forma giyen ve performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay da yerini Uruguaylı yıldıza bırakacak.

Barış Alper Yılmaz 11'deki yerine dönecek. (AA)Barış Alper Yılmaz 11'deki yerine dönecek. (AA)
KANATLAR YUNUS AKGÜN VE BARIŞ ALPER'İN

Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz da tekrar ilk 11'de olacak. Milli futbolcu, Avrupa kadrosuna yazılmayan Sallai yerine sağ kanatta forma giyecek.

Galatasaray'da Mertens ve Icardi gol umudu olacak. (AA)Galatasaray'da Mertens ve Icardi gol umudu olacak. (AA)
OSIMHEN YERİNE MERTENS

Kasımpaşa maçında Osimhen ve Icardi ile çift forvet oynayan Galatasaray, Rigas maçında yeniden 4-2-3-1 sistemine geçiş yapacak.

Sarı kırmızılılarda Osimhen yerine Mertens forma giyecek. İleri uçta ise Mauro Icardi olacak.

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