Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı

Roland Sallai Rigas maçında forma giyemeyecek. (AA)

SALLAI LİSTEYE ALINMADI Galatasaray'da Osimhen'in yanı sıra Roland Sallai de bu maçta forma giyemeyecek. Macar futbolcu, Kasımpaşa karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyerken, Avrupa listesine yazılmaması nedeniyle Rigas maçında kadroda olmayacak.

Okan Buruk, Rigas karşısına Kasımpaşa maçı 11'inden farklı bir kurguyla çıkacak. (AA)

DEFANS HATTI DEĞİŞİYOR Kasımpaşa maçında rotasyona giden Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası eleştirilerin odağı olmuştu. Tecrübeli teknik adamın bu nedenle Rigas maçında bazı isimleri tekrar kulübeye çekeceği öğrenildi.

Jelert verilen şansları değerlendiremedi. (AA)

JELERT VE NELSSON OLMAYACAK Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında savunma hattı Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Jakobs 4'lüsünden oluşmuştu. Okan hoca; Jelert yerine Kaan Ayhan'a, Nelsson yerine ise Davinson Sanchez'e forma verecek. Torreira yerine forma giyen ve performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay da yerini Uruguaylı yıldıza bırakacak.

Barış Alper Yılmaz 11'deki yerine dönecek. (AA)

KANATLAR YUNUS AKGÜN VE BARIŞ ALPER'İN Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz da tekrar ilk 11'de olacak. Milli futbolcu, Avrupa kadrosuna yazılmayan Sallai yerine sağ kanatta forma giyecek.